Los clubes con los que el Athletic luchará para que no se lleven a Nico: Barça, Bayern, Arsenal y United

Nico Williams (Pamplona, en julio cumple 23 años) volverá a ser uno de los grandes protagonistas cuando se abra en verano el próximo mercado del ... fútbol. El extremo del Athletic es una de las piezas más apetecibles y varios de los clubes con mayor poderío económico, como es el caso de Barcelona, El Bayern Múnich alemán y los ingleses del Arsenal y Manchester United, desean su fichaje. El Real Madrid, mientras tanto, observa de reojo por si se va Vinicius en verano.

Ibaigane se prepara para otro largo verano de noticias sobre su extremo internacional. El interés de estas poderosas escuadras a nivel europeo es una dura prueba para el Athletic, pero el club confía en que de nuevo Nico Williams resuelva quedarse en Bilbaom, como sucedió el pasado verano.

El club entiende que existen argumentos de peso para ser optimistas. Bilbao es su casa, como resaltó el propio jugador a principios de mes en L'Equipe. «El Athletic es mi familia. La relación que tenemos es increíble. No creo que pueda tener este entorno en otro lugar. Tomé la decisión correcta (al rechazar al Barcelona) y estoy feliz con ello», ensalzó.

Además, el proyecto deportivo rojiblanco va hacia arriba. El pasado curso se ganó la Copa y ahora se aspira a hacer lo mismo con la Liga Europa y a entrar en Champions. Además, su hermano Iñaki se estrenará como capitán la próxima campaña. Colocarse el brazalete en un Athletic en Liga de Campeones con el pequeño de la familia al lado es un orgullo de enormes quilates.

Nico es un jugador franquicia para el Athletic. La mejor manera de que la entidad de Ibaigane no se vea envuelta en un nuevo tira y afloja por quedarse con él sería que renovara su contrato y aumente su cláusula de rescisión. Es el deseo del Athletic, pero las fuentes consultadas indican que a estas horas no hay negociaciones abiertas. Aunque no renueve, el club tiene un poderoso arma para defenderse. No negocia y hay que pagar la cláusula a tocateja. Por ejemplo, el Barcelona intentó la pasada campaña hacerlo a plazos y Jon Uriarte le respondió con un portazo.

El extremo aumentó su contrato hasta 2027, pero se mantuvo firme en no atarse con una cláusula de rescisión fuera del alcance de las entidades más poderosas económicamente. De hecho, su blindaje apenas subió de 50 a 58 millones.

El Barcelona le mantiene en su punto de mira y pese al excelente rendimiento de Raphinha, Joan Laporta insistirá en el rojiblanco. Es consciente que la mejor imagen que puede oponer a Mbappe-Vinicius es la de Lamine-Nico. Fabrizio Romano, considerado el periodista más fiable en el mercado, escribió que el club azulgrana tiene dos extremos izquierdos en su agenda, Nico y Luis Díaz, del Liverpool.

Lamine Yamal y Hansi Flick son los grandes valedores del vasco. Deco, decepcionado tras no poder ficharlo la pasada campaña, se inclina por el colombiano del Liverpool. Al entrenador alemán Nico le encaja a la perfección en su proyecto de apostar por talentos emergentes. Díaz, con 29 años, está en la madurez y no entra en el perfil que desea.

El Bayern y los ingleses

El Bayern también medita lanzarse a por él en verano, según indicó el diario alemán Bild, con muy buenas fuentes en el club muniqués. Nico impresionó en la Eurocopa de Alemania y gusta mucho en el Allianz Arena. El principal obstáculo es si la entidad bávara mantiene músculo económico tras estirarse más de lo previsto en las renovaciones de Davies, Musiala y Kimmich.

En Inglaterra el primer club que se movió a por él fue el Aston Villa. Unai Emery lo quería a toda costa y en 2023 celebró una videoconferencia y luego mantuvo una reunión cara a cara con el extremo en el hotel Río Bidasoa de Hondarribia (Gipuzkoa). Nico dijo en las dos ocasiones no y la entidad de Birmingham se olvidó de él.

El relevo como equipos que pretenden a Nico lo han tomado en la Premier el Arsenal y el Manchester United. Ambas entidades han hecho saber al jugador que les interesa. Los londinenses tienen poder económico y su entrenador, Mikel Arteta es el gran valedor para intentar la operación.

El Arsenal es un equipo en crecimiento y considerado uno de los que está en condiciones de asaltar la Liga de Campeones. Nico tiene claro que de dejar el Athletic se irá a un equipo que luche por todo.

Eso frena las esperanzas del Manchester United, una de las grandes leyendas de la Premier, pero en una severa crisis deportiva. Los de Old Trafford deben llevar a cabo una profunda reconstrucción de su plantilla para atraer público al nuevo estadio con aforo de 100.000 espectadores que van a construir.

A estos cuatro clubes hay que unir otros que están atentos a una de las piezas más apetecibles del mercado internacional. «Le quieren un montón de grandes», dicen desde su entorno cuando se les cuestiona por su futuro. Son los casos del Real Madrid, dispuesto a buscar un plan B si Vinicius se va, PSG o Chelsea. Todos ellos entidades con una notable fuerza económica que deberán pelear con los deseos de Nico para el próximo curso.