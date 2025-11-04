El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Anthony Gordon celebra un gol esta temporada. EFE

El club más rico del mundo no arranca

La derrota ante el West Ham ha dejado al Newcastle de Eddie Howe lejos de la zona noble de la Premier y con la necesidad de reaccionar cuanto antes

Igor Barcia

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:23

Comenta

El Newcastle es el ejemplo de los nuevos tiempos que corren en la Premier, donde dueños multimillonarios compran tradicionales clubes ingleses con el objetivo de ... conquistar el planeta fútbol. Quién les iba a decir a los Magpies (las urracas) hace unos años, cuando la crisis hundió al equipo en la Championship, que iban a convertirse en el club más rico del mundo. La aparición en 2021 del Fondo de Inversión Pública Saudí llevó a Yasir Al Rumayyan a asumir la presidencia del Newcastle y convertirlo en el club de fútbol más acaudalado del mundo, con un respaldo de 350.000 millones de euros. Como comparativa, Sheikh Mansour, dueño del Manchester City, posee una fortuna de 27.300 millones de euros y Nasser Al-Khelaïfi, en el PSG, ronda los 12.000 millones. El Athletic, desde luego, se va a encontrar una entidad muy diferente en su estructura y economía al que visitó en 1994.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  5. 5 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El club más rico del mundo no arranca

El club más rico del mundo no arranca