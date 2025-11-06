El clavo ardiendo al que se agarra el Athletic para seguir vivo en la Champions El 'superordenador' de Opta predice que el cuadro de Valverde se quedará a las puertas de la clasificación para la siguiente ronda... aunque cree que el billete a los play-offs está más 'barato' que la temporada pasada

Llegados al ecuador de la fase liga de la Champions, la situación del Athletic es límite. El cuadro rojiblanco solo suma tres puntos de doce posibles -la victoria ante el Qarabag- y restan cuatro jornadas para la conclusión de esta primera fase. Los siguientes enfrentamientos son las visitas del PSG y del campeón portugués, el Sporting de Lisboa, a San Mamés y las salidas de Praga y Bérgamo, donde el Atalanta no ha perdido esta temporada.

La Inteligencia Artificial del 'superordenador' de Opta, uno de los modelos predictivos más utilizados en el mundo del fútbol, predice que el Athletic finalizará la fase liga vigesimo noveno y con siete puntos. Datos muy similares a los que ofrecía esta misma IA tras la victoria ante el Qarabag, aunque eso sí, la clasificación final le daba un punto más a los rojiblancos.

Este modelo predictivo varía su clasificación en función de los resultados reales que se dan jornada tras jornada. Pero a fecha de hoy, la situación del Athletic es muy delicada pese a que solo está a un punto del puesto número 24, que ocupa el Nápoles y da acceso a la ronda de eliminatorias. El motivo por el que la IA es pesimista es el calendario. PSG, Sporting de Lisboa e incluso Atalanta son huesos de los que, a priori, será difícil rascar puntos.

Ampliar Tabla predictiva de Opta. Opta

Según la estimación que hace el 'superordenador' de Opta, el Athletic sumará cuatro puntos más en lo que resta de fase liga. Ante el Slavia de Praga el cuadro rojiblanco debería ganar sí o sí para mantener vivo el sueño de las eliminatorias. Y una victoria en casa ante el Sporting de Lisboa, sumado a un empate en Bérgamo, daría muchas opciones de clasificación a los rojiblancos.

Y ese es el clavo ardiendo al que debe agarrarse el equipo. El billete para las eliminatorias de play-offs, que la disputan los equipos clasificados entre el puesto 9 y 24, este año estará más 'barato'. Según la tabla predictiva de Opta, el vigesimo cuarto clasificado entrará a la siguiente fase con 8 o 9 puntos, por los 11 que fueron necesarios la temporada pasada. Es decir, que si la barrera se queda en 8 puntos, ese equipo tendrá una diferencia de goles muy alta a su favor. Y el Athletic no va precisamente bien en este último apartado, por lo que deberá sumar 9 sí o sí. Incluso 10 si los equipos de abajo empiezan a ganar en las próximas jornadas.