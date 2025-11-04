La Champions pasa factura al Newcastle

El Newcastle se las prometía felices este verano tras una temporada inolvidable, en la que conquistaron su primer título 56 años después y lograron la ... clasificación para la Champions. Todo se agrió, sin embargo, debido a la decisión de Alexander Isak de ser traspasado al Liverpool. La negativa del club a venderle provocó que el jugador se declarase en rebeldía y el ambiente se enrareció hasta los días finales del mercado, cuando el sueco fue traspasado al equipo de Anfield por 145 millones de euros. Ese verano de turbulencias ha afectado al rendimiento del Newcastle esta campaña, como también lo ha hecho el tener que competir de nuevo en la Champions, un problema que el Athletic está experimentado a su vez este curso. A los de Eddie Howe les sucedió lo mismo dos años atrás, cuando terminaron la Liga en séptima posición, fuera de Europa, en buena parte por el desgaste extra de la competición continental.

Aquella temporada las urracas cayeron en la fase de grupos, algo que no parece que vaya a suceder esta campaña, en la que han comenzado bien con dos victorias en tres jornadas. Es en la Premier donde su rendimiento está dejando que desear, y donde se ha visto un equipo con dos caras. Cuando juega al calor de su gente en Saint James Park, el Newcastle es un equipo diferente. En todas las competiciones suma seis victorias en nueve partidos y las derrotas han llegado ante Liverpool y Arsenal, partidos en los que vendió cara su piel y cayó en el último minuto, y frente al Barcelona. Una imagen que contrasta con la mostrada a domicilio, donde no ha ganado ni un partido en cinco jornadas de la Premier y sólo ha marcado dos goles.

Sistema y modelo de juego

Eddie Howe es posiblemente el mejor entrenador inglés del momento, en parte por méritos propios y en parte por la escasez de competidores. Fue él quien llevó al Bournemouth desde cuarta división hasta el noveno puesto de la Premier, una labor que le hizo saltar a la fama. Su trabajo en el Newcastle también ha sido muy meritorio y los éxitos recientes del club se explican por él tanto como por la inversión saudí.

El calor de su gente La fortaleza mostrada en casa contrasta con la pobre imagen que ha dado lejos de Saint James' Park

El sistema escogido e inamovible ha sido el 4-3-3, aunque las posiciones de ese trío de centrocampistas son muy móviles. Bajo el mandato de Howe el Newcastle ha sido un equipo muy versátil, capaz de adaptarse a diferentes contextos y rivales. Su intención es generalmente la de tener el balón y progresar desde atrás, aunque también se siente cómodo cediendo la pelota a su rival y saliendo en tromba al contragolpe. La velocidad de sus extremos y el buen pie de sus medios centro y de sus laterales son dos grandes bazas en este aspecto. Sin el balón la presión alta es un sello de identidad de Howe. Ubicado en un 3-2-3-2, uno de sus extremos se coloca a la altura del delantero y el lateral de esa banda a la par que el extremo contrario para garantizar marcajes de hombre a hombre que provoquen o bien las recuperaciones o bien el golpeo en largo del rival.

Defensa

Aunque Aaron Ramsdale (32) llegó este verano, Nick Pope (1) sigue siendo el portero titular del Newcastle. En el lateral derecho, la lesión de Livramento (21) deja a Eddie Howe con dos opciones, Trippier (2) o Krafth (17), mientras que en la izquierda el gigantón Dan Burn (33) se ha impuesto en los últimos encuentros a Lewis Hall (3). En el centro de la defensa tres futbolistas compiten ahora mismo por los dos puestos, Sven Botman (4), Malick Thiaw (12), llegado este verano desde el Milan, y Fabian Schär (5), viejo conocido de nuestra liga tras su paso por el Deportivo.

Medio campo

El centro del campo del Newcastle lo componen tres jugadores con el cartel de indiscutibles. Sandro Tonali (8), que tras cumplir su sanción por apuestas ilegales está a un nivel superlativo, Bruno Guimaraes (39), jugador de talla mundial, y el incansable Joelinton (7). Las alternativas también son futbolistas de nivel, el prometedor canterano Lewis Miley (67), Jacob Ramsey, llegado esta temporada desde el Aston Villa, y Joe Willock (28), que ha perdido la importancia que tuvo en temporadas pretéritas.

Delantera

La marcha de Isak fue un duro golpe para la delantera del Newcastle, pero fue sustituido con dos jugadores de nivel, cuya suerte ha sido dispar. El alemán Woltemade (27) ha aterrizado de pie en Saint James Park y ya suma siete goles, mientras que el congoleño Wissa (9), que anotó diecinueve tantos en la Premier la pasada campaña con el Brentford, aún no ha debutado por una lesión. Una posición en la que también está el joven Osula (18). En la izquierda Gordon (10) es intocable, mientras que en la derecha el trabajo y la constancia de Jacob Murphy (23) le han hecho imponerse a dos futbolistas que presumiblemente partían por delante de él como Harvey Barnes (11) y Elanga (20), por quien pagaron más de 60 millones de euros este verano.