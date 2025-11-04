El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los casi dos metros de Woltemade son uno de los principales argumentos ofensivos de las urracas. Reuters

La Champions pasa factura al Newcastle

Aunque jugar en Europa está mermando su rendimiento en la Premier como sucedió hace dos años, el potencial de las urracas, especialmente en su estadio, está fuera de toda duda

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:29

El Newcastle se las prometía felices este verano tras una temporada inolvidable, en la que conquistaron su primer título 56 años después y lograron la ... clasificación para la Champions. Todo se agrió, sin embargo, debido a la decisión de Alexander Isak de ser traspasado al Liverpool. La negativa del club a venderle provocó que el jugador se declarase en rebeldía y el ambiente se enrareció hasta los días finales del mercado, cuando el sueco fue traspasado al equipo de Anfield por 145 millones de euros. Ese verano de turbulencias ha afectado al rendimiento del Newcastle esta campaña, como también lo ha hecho el tener que competir de nuevo en la Champions, un problema que el Athletic está experimentado a su vez este curso. A los de Eddie Howe les sucedió lo mismo dos años atrás, cuando terminaron la Liga en séptima posición, fuera de Europa, en buena parte por el desgaste extra de la competición continental.

