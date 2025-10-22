El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Athletic, en el último entrenamiento antes del choque de Champions. Luis Ángel Gómez

Ser o no ser en la Champions ante el Qarabaj

Tras caer en las dos primeras jornadas, los rojiblancos están obligados a la victoria para mantener sus esperanzas en la conpetición

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:41

Es cierto que sólo es la tercera jornada y que, por tanto, quedarían cinco por delante, es decir, quince puntos en juego, pero no conviene ... engañarse con este tipo de cuentas voluntaristas que recuerdan a las famosas de la lechera: el Athletic se juega hoy ante el Qarabag su futuro en la Champions. Tras las derrotas ante el Arsenal y el Borussia Dortmund, lo de esta tarde es un ser o no ser para los rojiblancos. Todo lo que no sea ganar a los azerbaiyanos, que cuentan sus dos partidos por victorias, sería un golpe que les dejaría prácticamente KO en una competición cuya conquista tantos esfuerzos supuso y tantas ilusiones generó.

elcorreo Ser o no ser en la Champions ante el Qarabaj

