Lo Celso celebra el gol del Betis frente al Alavés en La Cartuja. EFE

Lo Celso toma el mando del Betis

La grave lesión de Isco y las dificultades en la negociación por Antony han obligado al medio centro argentino a tomar las riendas del equipo

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:13

El Betis recibirá al Athletic en La Cartuja, un estadio de grato recuerdo para los rojiblancos, con un partido más en las piernas después de ... haber disputado el duelo de la jornada 6 ante el Celta. Los de Pellegrini aún no conocen la derrota en liga, con dos empates y una victoria, pero las sensaciones han sido mejorables. Como sucede a la mayoría de los equipos en estos compases iniciales, los béticos aún deben engrasar sus piezas y adaptar a los recién llegado al fútbol de su técnico. La lesión de Isco ha sido un golpe duro para la moral del equipo, aunque ha provocado una reacción por parte de Lo Celso, que tras un curso irregular parece por fin estar mostrando todo su talento.

