Lo Celso toma el mando del Betis

El Betis recibirá al Athletic en La Cartuja, un estadio de grato recuerdo para los rojiblancos, con un partido más en las piernas después de ... haber disputado el duelo de la jornada 6 ante el Celta. Los de Pellegrini aún no conocen la derrota en liga, con dos empates y una victoria, pero las sensaciones han sido mejorables. Como sucede a la mayoría de los equipos en estos compases iniciales, los béticos aún deben engrasar sus piezas y adaptar a los recién llegado al fútbol de su técnico. La lesión de Isco ha sido un golpe duro para la moral del equipo, aunque ha provocado una reacción por parte de Lo Celso, que tras un curso irregular parece por fin estar mostrando todo su talento.

Los sevillanos han vivido un verano movido con muchas entradas y salidas. El joven Jesús Rodríguez, recientemente convocado con la selección española, y Johnny Cardoso abandonaron el equipo dejando casi 50 millones en caja, y además se produjeron otras ventas de jugadores que fueron importantes el pasado curso como Perraud, Sabaly o William Carvalho. En su lugar han llegado futbolistas como Riquelme, Junior Firpo, el medio centro colombiano Deossa o el joven central Valentín Gómez, además de los fichajes libres de Pau López y Álvaro Valles que han apuntalado la portería. A lo largo de todo el mercado la directiva ha trabajado por la incorporación de Antony, que enamoró a la afición durante los últimos meses del pasado curso y que sería la guinda del pastel para el proyecto del Betis.

Sistema y modelo de juego

El libreto de Manuel Pellegrini es de sobra conocido en la liga y en un Betis donde afronta su sexta temporada. Armado en su tradicional 4-2-3-1 los verdiblancos quieren ser protagonistas con el balón, acumular muchos futbolistas en zonas interiores con sus extremos y atacar las bandas de forma sorpresiva con incorporaciones de sus laterales. Sin embargo, los numerosos cambios en la plantilla cada verano obligan al chileno a reinventarse y volver a asentar las bases de su fútbol. Esto se vio el pasado curso, cuando los béticos firmaron un arranque muy negativo, pero terminaron la campaña a un nivel superlativo. En estos primeros tres encuentros se han podido apreciar dos carencias que el equipo sevillano debe subsanar. La primera es su falta de gol, no tanto por la dificultad de crear ocasiones sino por sus problemas a la hora de materializarlas. La segunda es la falta de control en ciertos momentos del partido. Cuando el Betis pierde la pelota suele sufrir si tiene que defender sin ella. Pellegrini elogió la actuación de sus futbolistas ante el Alavés, en la que lo hicieron bien en este aspecto, pero la segunda parte ante el Celta demostró que aún les queda mucho trabajo por delante para ser un conjunto realmente sólido.

Defensa

Las llegadas de Pau López (25) y Álvaro Valles (1) han renovado por completo la portería del Betis. Lo mismo sucederá en el lateral izquierdo en el caso de confirmarse la salida de Ricardo Rodríguez (12) y la llegada de Naziho, que competirá con Junior Firpo (23). En el centro de la zaga se ha fichado a Natan (4), que estuvo cedido el pasado curso y al joven Valentín Gómez (16). Bartra (5) formará pareja con el brasileño a la espera de la recuperación total de Diego Llorente (3). La derecha es para Bellerín (2) con el canterano Ángel Ortiz (40) como alternativa.

Medio campo

Las lesiones de tres jugadores han dejado a Pellegrini sin margen de decisión en el centro del campo. Marc Roca y Nelson Deossa podrían entrar ya en la convocatoria, pero el doble pivote seguirá siendo el formado por Fornals (8) y Altimira (6). En la media punta Isco (22) estará lejos de los terrenos de juego por lo menos tres meses, por lo que el puesto será para Lo Celso (20), el mejor jugador del Betis en este arranque de campaña.

Delantera

Cucho Hernández (19) es el delantero titular de este Betis y a pesar de haber dejado buenas sensaciones sigue peleado con el gol. El veterano Bakambu (11) es la otra opción para ese puesto. En las bandas la lesión de Abde ha sido otro golpe duro para los verdiblancos, que ha obligado a Pellegrini a optar por Riquelme (17) y Aitor Ruibal (24). En las segundas partes el técnico chileno ha dado oportunidades al Chimy Ávila (9) y al prometedor canterano Pablo García (52) convertido a todos los efectos en jugador del primer equipo.