El cedido por el Athletic Iker Varela da esperanzas al Mirandés

Iker Varela necesitaba un impulso. Después de semanas complicadas, con cinco jornadas consecutivas sin disputar un solo minuto, el extremo cedido por el Athletic por ... fin encontró la chispa que llevaba tiempo buscando. Y lo hizo de la mejor manera posible, marcando su primer gol en Segunda División y regalándole al Mirandés una victoria que les da aire puro dada su delicada situación clasificatoria.

El futbolista de Barakaldo entró en el campo a falta de media hora para el final del duelo ante el Sanse, un partido que los burgaleses afrontaban con la presión y la necesidad de puntuar a toda costa por una cuestión de supervivencia. Y, cuando Mendizorroza (su hogar provisional por las obras de Anduva) ya asumía el empate, apareció Varela. En el minuto 86, armó un disparo desde la frontal que, tras rozar en un defensa, acabó en la red. Un gol imprescindible para los rojillos… y liberador para él.

El tanto supone su estreno realizador en la categoría y podría convertirse en un punto de inflexión en su etapa en Miranda. Varela comenzó la temporada con un papel relevante bajo las órdenes de Fran Justo, pero fue perdiendo protagonismo hasta desaparecer de las alineaciones. La llegada de Jesús Galván al banquillo no cambió inicialmente su situación, pero esta diana puede reabrir puertas que parecían cerradas.

Para el Mirandés, la victoria es oro. Apenas es su segundo triunfo como local en lo que va de curso, un dato significativo en un año en el que sigue «de prestado» en Mendizorrotza mientras continúan las obras en Anduva. Pese al 1-0, los rojillos siguen penúltimos, igualados a puntos con un Zaragoza hundido en el fondo de la tabla y aún a tres puntos de la salvación. Pero al menos tienen un motivo para creer. Y Varela, uno para reivindicarse ante el Athletic, que vigila cada uno de los movimientos del centrocampista valorando el éxito de la cesión, en un equipo que ya ha ayudado anteriormente a los vizcaínos en la formación de sus jugadores.