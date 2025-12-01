El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iker Varela celebra el gol con sus compañeros CD Mirandés

El cedido por el Athletic Iker Varela da esperanzas al Mirandés

El centrocampista rompe su sequía con un tanto decisivo para los burgaleses tras cinco jornadas sin jugar y busca relanzar una cesión que estaba estancada

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:33

Iker Varela necesitaba un impulso. Después de semanas complicadas, con cinco jornadas consecutivas sin disputar un solo minuto, el extremo cedido por el Athletic por ... fin encontró la chispa que llevaba tiempo buscando. Y lo hizo de la mejor manera posible, marcando su primer gol en Segunda División y regalándole al Mirandés una victoria que les da aire puro dada su delicada situación clasificatoria.

