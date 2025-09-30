El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Carreño saca la cara por el Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»

Al presentador de 'El Larguero' en la Ser le sorprende que el director de fútbol del Barça siga refiriéndose al club rojiblanco como «el Bilbao»

A.M.

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:28

Las declaraciones del director de fútbol del Barça, Deco, en las que ataca al Athletic por el 'caso Nico' y afirma que «el Bilbao no es ningún ejemplo», han provocado el enfado mayúsculo de Manu Carreño, presentador de 'El Larguero' en la Cadena Ser, y otros tertulianos vizcaínos como Rafa Alkorta o Iturralde González. Anoche le respondieron durante el programa.

Carreño fue muy duro. «Justo en el día en el que imputan a un expresidente del Barça por la denuncia del actual presidente, dice Deco que el Athletic no es ejemplo para nada... No, lo sois vosotros», afirmó con cierta sorna al recordar que Bartomeu está investigado tras una denuncia de Laporta por el presunto pago de comisiones irregulares en algunos de los fichajes del club, como el de Griezmann. Dichas prácticas habrían causado un perjuicio económico al club blaugrana de unos 30 millones de euros.

El presentador fue incluso más allá. Reprochó a Deco que utilice el término «el Bilbao» para referirse al Athletic: «Se ha puesto de moda llamar al Athletic el Bilbao, no lo entiendo. El Sporting es el Sporting, no el Gijón... Deco ya lleva unos cuantos años aquí como para saber cómo se llaman los clubes».

Sobre la polémica también opinaron dos vizcaínos, y athleticzales, como Rafa Alkorta e Iturralde González. El primero de ellos recordó las declaraciones de Deco en verano, cuando decía que Nico quería fichar por la entidad blaugrana: «Se le escapó simplemente decir que el jugador quería irse al Barça... ¡Un artista, un fenómeno!». El excolegiado portugalujo fue mucho más duro con el director culé: «El que no es ejemplo de nada es él. Si quieres dar ejemplo, genial, pero si empiezas por lo de 'el Bilbao'...».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  4. 4

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  5. 5

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  6. 6 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  7. 7 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  8. 8

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  9. 9

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  10. 10

    Euskadi amenaza al Ministerio de Sanidad con romper relaciones si no atiende sus demandas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Carreño saca la cara por el Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»

Carreño saca la cara por el Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»