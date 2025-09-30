Carreño saca la cara por el Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?» Al presentador de 'El Larguero' en la Ser le sorprende que el director de fútbol del Barça siga refiriéndose al club rojiblanco como «el Bilbao»

Las declaraciones del director de fútbol del Barça, Deco, en las que ataca al Athletic por el 'caso Nico' y afirma que «el Bilbao no es ningún ejemplo», han provocado el enfado mayúsculo de Manu Carreño, presentador de 'El Larguero' en la Cadena Ser, y otros tertulianos vizcaínos como Rafa Alkorta o Iturralde González. Anoche le respondieron durante el programa.

"Justo en el día en el que imputan a un expresidente del Barça por la denuncia del actual presidente, dice Deco que no son ejemplo para nada... No, lo sois vosotros"



Carreño fue muy duro. «Justo en el día en el que imputan a un expresidente del Barça por la denuncia del actual presidente, dice Deco que el Athletic no es ejemplo para nada... No, lo sois vosotros», afirmó con cierta sorna al recordar que Bartomeu está investigado tras una denuncia de Laporta por el presunto pago de comisiones irregulares en algunos de los fichajes del club, como el de Griezmann. Dichas prácticas habrían causado un perjuicio económico al club blaugrana de unos 30 millones de euros.

El presentador fue incluso más allá. Reprochó a Deco que utilice el término «el Bilbao» para referirse al Athletic: «Se ha puesto de moda llamar al Athletic el Bilbao, no lo entiendo. El Sporting es el Sporting, no el Gijón... Deco ya lleva unos cuantos años aquí como para saber cómo se llaman los clubes».

😤🫵 "Se le escapó simplemente decir que el jugador quería irse al Barça... ¡Un artista!"



Sobre la polémica también opinaron dos vizcaínos, y athleticzales, como Rafa Alkorta e Iturralde González. El primero de ellos recordó las declaraciones de Deco en verano, cuando decía que Nico quería fichar por la entidad blaugrana: «Se le escapó simplemente decir que el jugador quería irse al Barça... ¡Un artista, un fenómeno!». El excolegiado portugalujo fue mucho más duro con el director culé: «El que no es ejemplo de nada es él. Si quieres dar ejemplo, genial, pero si empiezas por lo de 'el Bilbao'...».