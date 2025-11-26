El cariñoso mensaje del Athletic al Slavia de Praga tras el empate
Los rojiblancos han deseado suerte a su rival después del pitido final
G. C.
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:14
El Athletic ha lanzado un cariñoso mensaje en redes sociales al Slavia de Praga tras el empate a cero cosechado en su visita a la capital checa. «Gracias por la cálida bienvenida», publicaba el club en su cuenta oficial una vez terminado el choque.
A través de una publicación en 'X', antes Twitter, también deseaba a los checos «buena suerte durante la temporada». El empate deja en una posición clasificatoria delicada a ambos equipos, obligados a realizar casi un milagro para clasificarse para la siguiente ronda a falta de tres jornadas.
🤝 Děkujeme za vřelé přivítání.— Athletic Club (@AthleticClub) November 25, 2025
Os deseamos buena suerte durante la temporada, @slaviaofficial#SlaviaPrahaAthletic #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/BvZnXpRFbE
Es un rival por el que precisamente Valverde confesó su admiración en la previa. «Siempre me ha gustado mucho el Slavia. El año pasado recuerdo que decía a todos: 'No quiero que me toque el Slavia, no quiero jugar contra ellos porque sé que son muy fuertes'», confesó. Y esta temporada su percepción no ha cambiado: «Este año igual, tampoco lo quería. Pero este año ya toda la gente de Bilbao lo conocía».