El cariñoso mensaje del Athletic al Slavia de Praga tras el empate Los rojiblancos han deseado suerte a su rival después del pitido final

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:14

El Athletic ha lanzado un cariñoso mensaje en redes sociales al Slavia de Praga tras el empate a cero cosechado en su visita a la capital checa. «Gracias por la cálida bienvenida», publicaba el club en su cuenta oficial una vez terminado el choque.

A través de una publicación en 'X', antes Twitter, también deseaba a los checos «buena suerte durante la temporada». El empate deja en una posición clasificatoria delicada a ambos equipos, obligados a realizar casi un milagro para clasificarse para la siguiente ronda a falta de tres jornadas.

Es un rival por el que precisamente Valverde confesó su admiración en la previa. «Siempre me ha gustado mucho el Slavia. El año pasado recuerdo que decía a todos: 'No quiero que me toque el Slavia, no quiero jugar contra ellos porque sé que son muy fuertes'», confesó. Y esta temporada su percepción no ha cambiado: «Este año igual, tampoco lo quería. Pero este año ya toda la gente de Bilbao lo conocía».