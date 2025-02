El cariñoso mensaje del Athletic a Kirian, que sufre cáncer de nuevo

Alain Mateos Jueves, 6 de febrero 2025, 13:39 Comenta Compartir

Kirian Rodríguez ha anunciado esta mañana en Las Palmas que ha recaída del cáncer que le fue diagnosticado hace dos años. El jugaodor del Las Palmas padece linfoma de Hodgkin y le toca hacer un parón en el fútbol. No volverá hasta la próxima temporada.

El mundo del fútbol se ha volcado con el tinerfeño trasladando todo tipo de mensajes de ánimo al jugador y a la UD Las Palmas, su club. También lo ha hecho el Athletic, que ha aprovechado las redes sociales para enviarle un cariñoso mensaje. «Mucho ánimo. Lo volverás a superar y te esperamos para disfrutar de nuevo sobre el césped», escribió la entidad rojiblanca, que ya sabe lo que significa este tipo de batallas.

💪 ¡Mucho ánimo, @Kirian10rguez!



Lo volverás a superar y te esperamos para disfrutar de nuevo sobre el césped.#FuerzaKIRIAN #AthleticClub 🦁 https://t.co/r6w4ocxjqw — Athletic Club (@AthleticClub) February 6, 2025

En diciembre de 2016, la vida de Yeray Álvarez cambió para siempre. Le dijeron que tenía un tumor testicular. Tuvo recaídas pero logró vencer a la enfermedad. El futbolista rojiblanco luchó arropado por los suyos, siempre a su lado, al igual que la plantilla del Athletic. Sus compañeros se raparon la cabeza cuando la quimio recorría sus venas y ganaba terreno al cáncer. Aquella imagen del vestuario 'pelado' fue una lección de empatía y solidaridad.

Ahora llega el turno de Kirian, que tiene fuerza de sobra para volver a superar la enfermedad que le atacó hace dos años. «Agradecer al club porque han sido personas muy importantes, al cuerpo técnico y a los jugadores por no estar aquí y centrarse en lo importante. (...) Cada seis meses tengo que hacerme pruebas y los valores no estaban siendo los adecuados. Me comunicó la hematóloga que he recaído y que tengo que volver a luchar contra la enfermedad. Me toca volver a parar. Espero verlos en la temporada 2025-26 en Primera División, porque será en Primera», aseguró el capitán del Las Palmas en rueda de prensa.

El tinerfeño dice adiós a la temporada tras 21 partidos disputados en Liga, donde ha sumado un total de 1.770 minutos y ha repartido tres asistencias de gol. Indiscutible tanto para Carrión como para Diego Martínez después, la baja de Kirian Rodríguez tras recaer del cáncer será muy sensible para Las Palmas.