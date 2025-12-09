El cariño del tarifeño a su etapa en Bilbao: «Siempre recordaré los festejos por entrar en Champions. Fue grande»
«Los cuatro años que pasé en el Athletic son momentos muy importantes en mi vida», destaca Luis Fernández
Bilbao
Martes, 9 de diciembre 2025, 01:02
– ¿Le hubiera gustado volver al Athletic?
– Sí. ¿A quién no le gustaría? He estado ahí y sé lo que es el trabajar en ... Athletic. No hubiera habido ningún problema.
– ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensa en el Athletic?
– En todas esas personas, en esos jugadores y el respeto que han tenido hacia mi familia y hacia mí. Mis dos hijos son del Athletic. A mi señora nunca le ha gustado el fútbol, pero le encantó vivir en Bilbao. Recuerdo a mucha gente, al médico Paco Angulo, a José María Arrate, un presidente fenomenal, a su vicepresidente, Txomin Guzmán. Esos cuatro años que estuve en el Athletic son momentos muy grandes en mi vida.
– ¿Este Athletic se parece algo en el juego al suyo?
– No se pueden comparar. En el Athletic son generaciones que llegan y si tienes la oportunidad de tener una buena generación, puedes conseguir cosas. Yo tuve esa suerte y Ernesto también porque para acabar la Liga como el año pasado y entrar en Liga de Campeones hay que tener una buena generación. El primer año acabamos sextos, el segundo, segundos y entramos en Champions; el tercero, octavos... El Athletic ha tenido épocas de ciertas dificultades, pero se ha mantenido y eso es mérito de todos esos jugadores y entrenadores que han pasado por este equipo porque han hecho una buena labor y un buen trabajo.
– ¿Cuál es el momento que no olvida en el Athletic?
– La noche que quedamos segundos (y el equipo se clasificó para la Champions cuando sólo iban dos) y la fiesta después del partido y del día siguiente con el recibimiento en el Ayuntamiento y recorrer en el autobús las calles de la ciudad. Fueron unos momentos grandes que recordaré siempre.
– ¿Y el peor momento?
– No tengo ninguno.
– ¿Se siente querido en Bilbao?
– Hice lo que tenía que hacer. Tengo mucho respeto a esa afición y a la gente cuando voy a Bilbao. Cada vez que voy, estoy contento de pasar buenos momentos con ellos.
– ¿Qué es lo más le gusta hacer cuando viene a Bilbao?
– Me gusta pasearme por Bilbao, dentro de la ciudad. Me gusta el ambiente que hay. Se come bien, se pasea bien, el tiempo está bien. Las condiciones son buenas. A las fiestas vengo siempre a pasar dos o tres días.
– ¿Y qué le dice la gente por la calle?
– La gente se pone contenta de verme y yo también de verles a ellos. Me dicen 'Aupa Athletic' y ya está.
