El cariño del tarifeño a su etapa en Bilbao: «Siempre recordaré los festejos por entrar en Champions. Fue grande»

– ¿Le hubiera gustado volver al Athletic?

– Sí. ¿A quién no le gustaría? He estado ahí y sé lo que es el trabajar en ... Athletic. No hubiera habido ningún problema.

– ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensa en el Athletic?

– En todas esas personas, en esos jugadores y el respeto que han tenido hacia mi familia y hacia mí. Mis dos hijos son del Athletic. A mi señora nunca le ha gustado el fútbol, pero le encantó vivir en Bilbao. Recuerdo a mucha gente, al médico Paco Angulo, a José María Arrate, un presidente fenomenal, a su vicepresidente, Txomin Guzmán. Esos cuatro años que estuve en el Athletic son momentos muy grandes en mi vida.

– ¿Este Athletic se parece algo en el juego al suyo?

– No se pueden comparar. En el Athletic son generaciones que llegan y si tienes la oportunidad de tener una buena generación, puedes conseguir cosas. Yo tuve esa suerte y Ernesto también porque para acabar la Liga como el año pasado y entrar en Liga de Campeones hay que tener una buena generación. El primer año acabamos sextos, el segundo, segundos y entramos en Champions; el tercero, octavos... El Athletic ha tenido épocas de ciertas dificultades, pero se ha mantenido y eso es mérito de todos esos jugadores y entrenadores que han pasado por este equipo porque han hecho una buena labor y un buen trabajo.

– ¿Cuál es el momento que no olvida en el Athletic?

– La noche que quedamos segundos (y el equipo se clasificó para la Champions cuando sólo iban dos) y la fiesta después del partido y del día siguiente con el recibimiento en el Ayuntamiento y recorrer en el autobús las calles de la ciudad. Fueron unos momentos grandes que recordaré siempre.

– ¿Y el peor momento?

– No tengo ninguno.

– ¿Se siente querido en Bilbao?

– Hice lo que tenía que hacer. Tengo mucho respeto a esa afición y a la gente cuando voy a Bilbao. Cada vez que voy, estoy contento de pasar buenos momentos con ellos.

– ¿Qué es lo más le gusta hacer cuando viene a Bilbao?

– Me gusta pasearme por Bilbao, dentro de la ciudad. Me gusta el ambiente que hay. Se come bien, se pasea bien, el tiempo está bien. Las condiciones son buenas. A las fiestas vengo siempre a pasar dos o tres días.

– ¿Y qué le dice la gente por la calle?

– La gente se pone contenta de verme y yo también de verles a ellos. Me dicen 'Aupa Athletic' y ya está.