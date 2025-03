La caricatura de Iñaki Williams dibujada por una mujer enferma de párkinson: «Es el mejor»

Gabriel Cuesta Lunes, 17 de marzo 2025, 18:45 | Actualizado 18:53h. Comenta Compartir

Las redes sociales a veces esconden magia entre las olas de polémica y 'haters'. Es el caso de la historia que un aficionado del Athletic, el usuario @unaigomezismo, ha compartido a través de la plataforma 'X', antes Twitter. Su madre tiene párkinson, un trastorno del cerebro que provoca temblores en las manos, y le entretiene pintar para combatir esta dificultad en su movilidad. «Ha querido hacer una caricatura de Iñaki Williams», explicaba junto a la imagen plasmada sobre el papel.

«¿Por qué a Iñaki?», le preguntó este athleticzale a su madre. «Palabras textuales de ella: 'porque es el mejor'. Yo eso no se lo discuto», desgranaba antes de lanzar al aire un «Iñaki, espero que te guste». Lo que no se esperaba este hincha es que la publicación llegase a ojos del hermano de los Williams, que ha reaccionado dándole a 'me gusta' a la publicación.

El dibujo en cuestión recrea un gesto de Iñaki llevándose la mano izquierda al escudo del Athletic, una fotografía que corresponde a la pasada temporada porque viste la primera equipación del año de la Copa. «Mi madre ya sabe que Iñaki lo ha visto y le ha gustado, así que está más que feliz. Gracias a todos por hacer que le llegue», agradecía el autor del post, que suma más de cien republicaciones y 2.000 'me gusta'.

Mi madre que tiene Parkinson le entretiene pintar y le ha querido hacer una caricatura a @Williaaams45.



¿Por qué a Iñaki? Palabras textuales de ella: “porque es el mejor”. Yo eso no se lo discuto.



Iñaki espero que te guste 😅 pic.twitter.com/mk28TeGnEx — Stallone de Bermeo (@unaigomezismo) March 15, 2025

Las muestras de cariño de la comunidad athleticzale en 'X' tampoco se han hecho esperar. «Zorionak», «grande tu ama» o «está genial» son algunos de los cálidos comentarios que han lanzado varios usuarios en respuesta a la publicación.