Caparrós: «¿El Betis? No lo vi. Yo vi al Athletic porque es un equipo que lo siento»

Este jueves había dos competiciones europeas en juego. Por una parte, la Europa League, con el Athletic buscando el milagro en Old Trafford ante el Manchester United que le permitiera obtener el billete para la final de Bilbao. Y por otra, la Conference, con el Betis luchando contra la Fiorentina por un puesto también en la final. Joaquín Caparrós, que ahora entrena al Sevilla, no se interesó por el duelo de los verdiblancos, el máximo rival de los del Pizjuán. El técnico utrerano no tuvo dudas a la hora de decantarse por un partido en televisión: «¿El Betis? No lo vi. Yo vi al Athletic porque es un equipo que lo siento».

❌ "NO vi el PARTIDO del BETIS".



🗣️ Caparrós aclara que el único partido europeo que vio el jueves fue el del Athletic.



Vía 'sevillafc (youtube)'. pic.twitter.com/3nLwssjUp7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 9, 2025

Caparrós dirigió al conjunto rojiblanco durante cuatro campañas, desde la temporada 2007-08 hasta la 2010-11. Una época en la que llevó al equipo a su primera final de Copa en veinte años, en 2009, que después perdió ante el Barcelona en Valencia. También fue subcampeón de la Supercopa de España.

Así las cosas, el técnico del Sevilla sabe bien lo que significa el 'sentimiento Athletic'. De hecho, ese espíritu rojiblanco caló mucho en el entrenador. Así lo demostró también ayer, cuando no quiso perderse el duelo ante el Manchester United en Old Trafford. «Sé lo que es importante, porque este club ha conseguido siete Europa League y sabía la ilusión que tenía el Athletic en San Mamés. No vi el otro partido», ha afirmado este viernes en rueda de prensa sin mencionar al Betis.

De hecho, Caparrós animó desde casa al que fue su equipo durante cuatro temporadas. No lo ha ocultado. «Hice fuerza para conseguir que pasara», ha afirmado. No pudo ser y el Athetic se quedó sin la final de Bilbao.