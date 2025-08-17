Cánticos de apoyo desde la Herri Harmaila a Yeray, apartado a la espera de resolverse su caso de dopaje

La grada de animación ha entonado cánticos a favor de Yeray en el minuto 5 del debut liguero del Athletic ante el Sevilla. Un gesto ... con el que la Herri Harmaila muestra su respaldo al central, que se enfrenta a una posible sanción tras dar positivo por dopaje.

El central del Athletic reconoció públicamente el resultado de las pruebas a principios de julio en un control efectuado en el partido frente al Manchester United en San Mamés el pasado mes de mayo, se encuentra provisionalmente suspendido mientras se desarrolla el caso. Durante este proceso, según la normativa de la FIFA, no puede entrenar junto a sus compañeros en Lezama y se encuentra apartado del equipo. El defensa continúa con su preparación en el Derio de Iker Muniain a la espera de la resolución.

Yeray ha justificado el positivo por un tratamiento preventivo contra la alopecia que contenía una sustancia prohibida. Según ha explicado, el uso del medicamento fue «involuntario» y relacionado con los tratamientos médicos que ha seguido desde el tumor testicular que sufrió en 2016 y su recaída un año después.

Aunque el caso se encuentra en fase de instrucción y está sujeto a confidencialidad, la Guía Antidopaje de la UEFA habla de sanciones de «hasta cuatro años». «Los jugadores pueden recibir una sanción de hasta cuatro años de suspensión por la primera infracción contra el reglamento antidopaje; tiempo suficiente como para arruinar una carrera. Además, aquellos jugadores que no se comporten con propiedad durante un control de dopaje pueden recibir varios partidos de suspensión o una multa. Entre otras conductas, se considera un comportamiento inapropiado el hecho de no presentarse directamente a un análisis de dopaje o no seguir las instrucciones de los DCO», indica el reglamento.