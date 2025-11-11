Los 40 canteranos de Valverde

Ernesto Valverde y la cantera del Athletic han caminado de la mano desde aquel 30 de agosto de 2003, en la primera jornada de LaLiga ... 2003-2004, ante el Barcelona en San Mamés. El día de su debut oficial como primer entrenador rojiblanco, también dio el paso al primer equipo a Andoni Iraola y a Jonan García. Fue el origen de una relación constante con Lezama que, con el paso de los años y tres etapas en el banquillo bilbaíno, se ha traducido en 40 canteranos estrenados en la élite con el 'txingurri'.

En aquella primera etapa (2003-2005) destacaron dos nombres que acabarían marcando una era por un lado, y por otro una etapa controvertida de la historia reciente del club: Iraola, que cerró su carrera con 510 partidos y es el sexto jugador con más encuentros en la historia zurigorri; y Fernando Llorente, que alcanzó los 333, siendo el idolo indiscutido de la afición durante muchas temporadas, y también el protagonista de una de las salidas más criticadas de la afición. Completaron aquel grupo debutantes como Javi Casas, Gorka Azkorra o Aritz Solabarrieta, dentro de un contexto de transición en el club.

La relación con la cantera se acentuó en el segundo ciclo de Valverde (2013-2017), coincidiendo con uno de los momentos más competitivos del Athletic en el siglo XXI. Entonces se estrenaron futbolistas que hoy son pilares consolidados: Iñaki Williams (noveno en la lista histórica de partidos rojiblancos, empatado con Jose María Orue, mítico lateral derecho bilbaíno que jugó durante los años 50 y 60), Yeray Álvarez, Iñigo Lekue y Mikel Vesga, además de porteros como Kepa Arrizabalaga, acutal portero suplente del Arsenal, o Iago Herrerín. También en ese periodo debutó Asier Villalibre, que superó los 100 partidos antes de continuar su carrera lejos de Bilbao.

La tercera etapa, iniciada en 2022, está siendo especialmente fértil. Hasta 17 jugadores formados en Lezama se han estrenado con Valverde desde entonces entre Liga, Copa y competición europea. Algunos, como Aitor Paredes, Unai Gómez, Beñat Prados o Mikel Jauregizar, ya están instalados en la dinámica del primer equipo. Paredes es el único que ya habría superado los 100 partidos en el club, y el resto de los mencionados están llamados a alcanzar esa cifra en el futuro reciente.

Los nuevos leones

A ellos se han sumado esta temporada nuevos nombres propios. Alejandro Rego debutó a comienzos de curso y está acumulando minutos con regularidad en la rotación. Urko Izeta e Ibon Sánchez dispusieron de oportunidades puntuales, mientras que Asier Hierro tuvo sus primeros minutos en la Champions ante el Newcastle, una puesta de largo que simboliza la confianza del club en su progresión. Pero la irrupción que más ha captado la atención de la afición ha sido la de Selton Sánchez. El extremo dejó detalles de jugador diferencial ante el Newcastle, y su actuación como titular en San Mamés frente al Oviedo en Liga el pasado domingo alimentó la ilusión de la grada

El dato global habla por sí solo: seis de los jugadores que Valverde hizo debutar han superado los 200 partidos con el Athletic (Iraola, Llorente, Williams, Yeray, Lekue y Vesga), tres han pasado de los 300 (Iraola, Llorente y Williams) y dos han rebasado los 400 (Iraola y Williams). Sólo el propio Iraola, que llegó a los 510, ha atravesado la frontera del medio millar de encuentros, una cifra reservada a leyendas del club.

Lezama y el Athletic mantienen así un hilo conductor necesario para el club debido a su filosofia. Valverde ha sido uno de esos entrenadores que ha ejercido esa labor silenciosa de transición entre la formación y la élite. El nombre que brilla esta semana es el de Selton, pero la historia es más amplia.

Cuarenta canteranos en ocho temporadas de Valverde en el banquillo rojiblanco, una media de cinco debutantes por cada campaña. Algunos se conviertieron en leyendas, otros quedaron en el olvido. En lo referente a los nuevos leones, el paso de los años dirá si se convierten en los nuevos Iraola o Iñaki Williams; en los nuevos Llorente o Kepa Arrizabalaga; o en jugadores que no llegaron a asentarse en la élite. Por el momento ya han dado el paso más importante, y en sus manos está alargarlo en el tiempo.