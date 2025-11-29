Así es el canterano del que tira Valverde para suplir a Laporte contra el Levante Iker Monreal ya fue convocado con el Athletic en septiembre para el partido ante el Girona, pero no llegó a jugar

A raíz de la baja de Laporte por una gastroenteritis, Valverde ha decidido volver a llamar a Iker Monreal, que ya fue convocado con el Athletic en septiembre para disputar el encuentro ante el Girona, pero en aquella ocasión no llegó a jugar.

El central, nacido en Pamplona, debutó de manera no oficial en la Euskal Herria Txapela ante Osasuna, encuentro en el que disputó 30 minutos y dejó buenas sensaciones para el cuerpo técnico. Su inclusión en la lista de Ernesto Valverde llega en un contexto marcado por la necesidad de centrales en la plantilla ante la ausencia de Laporte. Sancet y Ruiz de Galarreta también causan baja para el partido en el Ciutat de Valencia.

Monreal se incorporó a las filas del Basconia la pasada temporada, donde fue un habitual y disputó 25 partidos y anotó dos goles. También disputó 3 encuentros con el Bilbao Athletic. Esta campaña, su presencia en el filial supera la decena de convocatorias. Antes, el central había jugado en el Ardoi, donde fue clave para que la formación dirigida por Zizur Mayor lograra el ascenso a Segunda División RFEF.

Por su fichaje también se mostró interesado Osasuna y aunque se le situó en la órbita de la Real Sociedad, los blanquiazules no llegaron a entrar en la pugna. El acuerdo firmado con el Athletic es por dos temporadas con opción de enganche posterior para la entidad.