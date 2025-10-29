El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Cuatro kilómetros de retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple en las curvas de Zorroza
Mikel Goti posa en las instalaciones de Zubieta. José Mari López

El canterano del Athletic que ha marcado dos goles con la Real en sus tres partidos

El club donostiarra sedujo hace dos años a Mikel Goti al ofrecerle un plan de ascenso a su primer equipo que ha cumplido

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:37

Comenta

Mikel Goti (Gorliz, 23 años) fue una sorprendente apuesta de la Real Sociedad en el verano de 2023, de esas que agradan en San Sebastián ... porque supone birlarle un jugador al vecino, circunstancia que se da con cuentagotas.

