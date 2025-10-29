El canterano del Athletic que ha marcado dos goles con la Real en sus tres partidos

Mikel Goti (Gorliz, 23 años) fue una sorprendente apuesta de la Real Sociedad en el verano de 2023, de esas que agradan en San Sebastián ... porque supone birlarle un jugador al vecino, circunstancia que se da con cuentagotas.

El vizcaíno, que juega en el medio por el centro o la derecha y formado en la cantera del Athletic, busca ahora su hueco en el primer equipo donostiarra, al que ha sido ascendido esta campaña.

No juega mucho. Sergio Francisco sólo le ha dado dos partidos esta campaña (Real Madrid en Liga y Negreira en Copa el martes) e Imanol otro la anterior (Jove Español en Copa) cuando aún era jugador del filial.

Al menos se ha dejado ver. Ha firmado dos goles, uno el último del 0-5 ante el Jove Español y el otro el que abrió el 0-3 ante el Negreira. Es verdad que ha anotado ante dos equipos de Regional, pero también que ha mostrado olfato goleador, una de las cuestiones en las que tenía margen de mejora en Lezama. Ha aprovechado sus 170 minutos con el primer equipo realista para firmar dos dianas.

Goti llegó a Lezama con 10 años. Tras ser el máximo goleador del Basconia, subió al filial. En su primera campaña completa en el Bilbao Athletic actuó como revulsivo, pero Marcelino le subió varias veces a entrenar con el primer equipo, un gesto de que apostaba por él. Se consolidó como titular en la temporada 2022-23 en la que fue máximo goleador con cinco tantos, pero no pudo impedir el descenso a Segunda Federación.

La encrucijada

Acababa contrato y aquí llegó su gran encrucijada. La dirección deportiva rojiblanca le ofreció continuar, pero con una cesión al extranjero, a un club que no le indicaron, pero que bien podía ser de la zona baja de Países Bajos. El futbolista quería un plan de ascenso al primer equipo y no lo encontró.

La Real apareció y le propuso un proyecto deportivo vinculado al primer equipo. En Zubieta le explicaron que el primer año sería de asentamiento en el filial, y el segundo, de consolidación con vistas a subir si los números acompañaban. Y cumplió con creces: 14 goles y 6 asistencias la pasada campaña avalaron su rendimiento, tras una primera temporada en la que ya había firmado 3 goles y 8 asistencias. La Real B ascendió a Segunda y el club cumplió su palabra de auparle a su primera plantilla.

El director de Fútbol del Athletic, Mikel González, excusó su marcha con un «en ocasiones las intenciones del club o los ritmos del club no van acordes a los ritmos de los jugadores o de los agentes».

Sergio Francisco, que lo dirigió durante sus dos campañas en el filial, es uno de sus principales valedores. Pese a los pocos minutos que ha tenido hasta ahora en el primer equipo, el entrenador realista confía plenamente en su potencial.

De hecho, rechazó que fuera cedido el pasado verano pese a tener ofertas de varios equipos de Segunda y de dos de Primera. Y ahora el club le ha transmitido que tampoco saldrá en el mercado de invierno.

La Real ha querido dejar clara su apuesta: en abril le renovó hasta 2028, le impuso una cláusula de rescisión de 50 millones y le dio dorsal del primer equipo. El sábado afronta su primer derbi como jugador de los blanquiazules.