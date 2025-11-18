El canterano que aparece en el documental de la UEFA como el 'futuro' del Athletic y que rechazó renovar en un primer momento En el vídeo también están Simón, Iñaki Williams, Jon Uriarte, Óscar de Marcos... y este joven ha sido elegido por su «peculiaridad familiar»

Juanma Mallo Martes, 18 de noviembre 2025, 17:44 | Actualizado 18:39h. Comenta Compartir

La UEFA ha realizado un documental en el que destaca la singularidad del Athletic, un equipo que solo puede captar al 0,04% de la población mundial por su filosofía y que compite en la Champions League contra las mejores escuadras del Viejo Continente. En este documento, aparecen futbolistas como Iñaki Williams, Unai Simón, también Óscar de Marcos, el presidente Jon Uriarte, la exjugadora de balonmano Eli Pinedo...

También un canterano, que aparece como el futuro del club bilbaíno, elegido, según las fuentes consultadas, por su peculiaridad familiar. Se trata de Unax Urzaiz, hijo de Ismael Urzaiz y bisnieto de Rafa Iriondo, dos personas que están en el imaginario de todo aficionado de la entidad rojiblanca. Ahora en el Basconia, aunque ya ha sido convocado por el Bilbao Athletic, este bilbaíno de 17 años que ha marcado dos goles con el segundo filial en seis encuentros tuvo un proceso de renovación en el que, en un primer momento, rechazó la propuesta bilbaína.

Hace poco menos de un año, dijo no al papel que le puso el Athletic encima de la mesa: le ofreció el contrato tipo para estos casos, cinco años. Entonces, su padre, Ismael, que también ejerce de representante quería una relación más corta, de dos años, e incluso se le ofreció a otros equipo.

Pues bien, Urzaiz junior continúa en Lezama, y ha sido el elegido para este vídeo, tanto por su potencial como por su familia. En él, recuerda sus orígenes. «Mi abuelo y mi padre han estado muchos años defendiendo la camiseta del Athletic, ojalá algún día poder debutar con el Athletic como hicieron ellos en su momento», indica.

Más tarde, hacia el final del vídeo, habla de gente como los Williams. «Son una gran inspiración porque son chavales como yo que han estado en la cantera y paso a paso han conseguido el objetivo que tenemos todos los chavales que estamos aquí que es llegar al primer equipo».

Unax lleva formándose en Lezama desde que tiene diez años. Llegó procedente del Romo. No cuenta el atacante con el mismo perfil de ariete corpulento de Ismael. No destaca tanto por su físico, sino por sus características con balón. Ha ido escalando categorías. En el curso 2024-25 jugó 31 partidos y anotó 11 dianas en el Juvenil División de Honor. Este ejercicio ha llegado al Basconia, de Segunda Federación, también ha estado con el Bilbao Athletic, aunque no ha debutado, ha formado parte de la Youth League y también de la Premier International Cup.