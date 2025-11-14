El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición

El club rojiblanco se ha subido al carro del éxito de 'Lux', el último trabajo de la cantante catalana

S. O.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:55

Comenta

El Athletic también se ha subido al carro del éxito del último álbum de Rosalía. Convertida en todo un fenómeno, la cantante catalana triunfa con 'Lux', el cuarto disco de estudio con el que ha deslumbrado a la crítica y al sector musical en general.

El club vizcaíno ha hecho suya una de las canciones con un vídeo compartido este viernes en sus redes sociales. En concreto, se trata del tema titulado 'Sexo, Violencia y Llantas', con el que la entidad bilbaína presume de sentimiento rojiblanco, filosofia y afición.

En las imágenes se ven momentos especiales para la parroquia y los jugadores bilbaínos, que reciben el aliento de su hinchada tanto a las duras como a las maduras.

El fragmento elegido de 'Sexo, Violencia y Llantas' dice lo siguiente:

«Quién pudiera venir de esta tierra

Y entrar en el cielo y volver a la tierra

Que entre la tierra, la tierra y el cielo

Nunca hubiera suelo»

La publicación ha recibido numerosos 'likes' en cuestión de minutos. Rosalía se aleja de 'Motomami' y canta en 14 idiomas en este nuevo álbum, que salió al mercado el pasado 7 de noviembre. Su nuevo disco abre con un bloque orquestal y sección completa de cuerdas que envuelven como un abrazo divino que recuerda a un réquiem barroco, y la atmósfera se mantiene hasta el segundo movimiento, con 'Berghain', el sencillo con el que la artista catalana ha dado a conocer este trabajo.

