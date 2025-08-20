El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Roberto Ruiz

Canales revela la conversación con Valverde que le decidió a irse cedido

«Tienes 20 años y tienes que sentirte importante», le dijo el entrenador del Athletic al nuevo jugador del Racing

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:05

Peio Canales fue cedido la pasada semana por el Athletic al Racing, con el que debutó y disputó 12 minutos ante el Castellón pese a no haber realizado ningún entrenamiento. El mediopunta de Barrika reveló ayer en Santander la conversación que tuvo con Ernesto Valverde y que le decidió a irse cedido. «Llegué a hacer la pretemporada con el Athletic decidido a tomar la decisión de quedarme o de salir poco antes de que acabara. Eso lo tenía desde el principio claro», explicó.

En el tramo final de la pretemporada del Athletic, Canales y Valverde hablan sobre el futuro inmediato del mediopunta. «El míster me enseña dos caminos. Uno quedarme y aparecer durante la temporada algo parecido a lo del año pasado. Salir de vez en cuando unos veinte minutos, luego estar un mes sin competir... Y por otro lado me comentó 'ya tienes 20 años y sería interesante jugar, tener minutos, sentirte importante'», indicó.

Esa conversación le decidió. «A partir de ahí empiezo a mirar opciones de salir». Tenía dos alternativas: Andorra y Racing y elige a los cántabros. En Santander explicó por qué. «Este club es un histórico y una de las principales opciones que tenía en mente».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  6. 6 Muere atropellado un ciclista vizcaíno de 63 años en Llanes
  7. 7

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  8. 8 Una influencer bilbaína explica cómo le intentaron robar el móvil en Aste Nagusia: «Os lo cuento para que tengáis cuidado»
  9. 9

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  10. 10 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Canales revela la conversación con Valverde que le decidió a irse cedido

Canales revela la conversación con Valverde que le decidió a irse cedido