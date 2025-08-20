Canales revela la conversación con Valverde que le decidió a irse cedido «Tienes 20 años y tienes que sentirte importante», le dijo el entrenador del Athletic al nuevo jugador del Racing

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:05 Comenta Compartir

Peio Canales fue cedido la pasada semana por el Athletic al Racing, con el que debutó y disputó 12 minutos ante el Castellón pese a no haber realizado ningún entrenamiento. El mediopunta de Barrika reveló ayer en Santander la conversación que tuvo con Ernesto Valverde y que le decidió a irse cedido. «Llegué a hacer la pretemporada con el Athletic decidido a tomar la decisión de quedarme o de salir poco antes de que acabara. Eso lo tenía desde el principio claro», explicó.

En el tramo final de la pretemporada del Athletic, Canales y Valverde hablan sobre el futuro inmediato del mediopunta. «El míster me enseña dos caminos. Uno quedarme y aparecer durante la temporada algo parecido a lo del año pasado. Salir de vez en cuando unos veinte minutos, luego estar un mes sin competir... Y por otro lado me comentó 'ya tienes 20 años y sería interesante jugar, tener minutos, sentirte importante'», indicó.

Esa conversación le decidió. «A partir de ahí empiezo a mirar opciones de salir». Tenía dos alternativas: Andorra y Racing y elige a los cántabros. En Santander explicó por qué. «Este club es un histórico y una de las principales opciones que tenía en mente».