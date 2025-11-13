El camaleón del Athletic: Unai Gómez, el que juega en todas las partes

En un fútbol en el que los especialistas cada día son más valorados, Unai Gómez (Bermeo, 22 años) se ha convertido en una rareza, en ... el 'multiusos' del Athletic. El bermeotarra demuestra una capacidad de adaptación camaleónica. A excepción de la portería, ha sido alineado por Ernesto Valverde en todas las líneas del campo.

Desde su debut ante el Real Madrid en agosto de 2023 ha jugado de mediopunta, mediocentro, lateral y extremo izquierdo, delantero centro y extremo derecho. Una hoja de servicios que habla muy bien de su capacidad para adaptarse a distintas situaciones y su compromiso con el grupo.

Unai Gómez ha jugado la mayor parte de sus partidos como mediopunta (56). Como mediocentro al uso apenas se quedan en 12, como lateral izquierdo le ha correspondido hacerlo cinco veces, cuatro, como extremo izquierdo; dos, como delantero centro y uno, como extremo derecho.

Esta capacidad de adaptación y sus números (cuatro goles y otras tantas asistencias) le confirman como un jugador útil para el equipo pese a que no se le permite aclimatarse en una posición.

Esa polivalencia que tanto valor aporta al equipo tiene dos caras. Aparece en todas las quinielas para los cambios, pero también tiene su coste: no juega demasiado y la falta de continuidad en una demarcación le impide desarrollar rutinas, le quita estabilidad y pelear por un puesto definido.

Pocos minutos

De hecho, Unai Gómez ocupa esta campaña una discreta decimonovena posición en los minutos jugados. Apenas ha disputado 304 minutos. Solo Lekue, Adama y Nico Serrano entre los jugadores de campo han participado menos que el bermeotarra. Su situación provoca que su valor de mercado haya bajado desde los ocho millones a finales de 2024 a los seis de ahora, según Transfertmark, la web de referencia que emplea el Athletic.

La última vez que Valverde tiró del comodín del bermeotarra fue en Newcastle el pasado miércoles. Con Maroan Sannadi e Iñaki Williams lesionados, Gorka Guruzeta era el único delantero centro que tenía disponible. Pero se quedó en el hotel aquejado de un proceso gripal.

«Le veo mejor por dentro y también de delantero», explicó el entrenador horas después cuando se le preguntó por el sitio del bermeotarra. «La temporada pasada ya jugó de delantero. Es un futbolista que tiene gol, que tiene tiro, remate de cabeza, es rapidísimo y va muy bien al espacio. Es un jugador que en esa posición y en otras nos puede ayudar», le elogió el entrenador antes del duelo ante el Oviedo.

«Para mí hizo un gran partido en Newcastle», zanjó el entrenador rojiblanco. Había motivos para el elogio. Se encontró como delantero centro a última hora y además protagonizó dos de las mejores ocasiones de los suyos, con remate al palo incluido.