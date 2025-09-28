El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Martínez en un entrenamiento durante su etapa en el Athletic. E. C.

El calvario de Iñigo Martínez por el que se perdió los últimos partidos con el Athletic: «Me planteé dejarlo»

El central ha explicado la dolencia que sufrió durante el fin de su etapa como rojiblanco

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:22

Iñigo Martínez se despidió del Athletic desde la grada. Varias lesiones le impidieron defender la camiseta rojiblanca desde el césped. En enero, según un parte médico, sufrió una fascitis plantar. Estuvo sin jugar hasta marzo. Luego, a finales de abril, una dolencia en el tríceps sural provocó que se perdiera el final de la temporada. En total, en toda la temporada disputó 15 duelos de la Liga. Nada más. El central de Ondarroa, reconoce en una entrevista en Marca, que lo pasó mal. De hecho, cuando llegó al Barcelona se operó.

«Realmente no creo que cambiara nada importante. Cuando llego al Barcelona lo hago con una lesión en la fascia, con la que estuve parado entre cinco y seis meses. Cada mañana era un infierno. Nunca lo había pasado tan mal, en algunos momentos me planteé dar un paso y dejarlo. Había días que no podía ni caminar. Tuve suerte de conseguir ese contrato con el Barça, ir a los mejores médicos, probar diferentes tratamientos y uno de ellos me ayudó muchísimo. Fue alucinante, me salvó. Vuelvo a entrar en juego y al poco tiempo, vuelvo a romperme dos veces el isquio. Asumí mi rol e intenté dar el máximo en cada entrenamiento», cuenta.

En la conversación también habla sobre su ausencia de las convocatorias de la selección, algo que se comentó mucho la pasada temporada. Él asume que tiene otros futbolistas delante. «Son momentos en los que uno está mejor o peor y otros en los que el seleccionador cuenta contigo o cree que uno está mejor. Ha habido mucho revuelo respecto a mis convocatorias. Ahora ha optado por otros y han ganado sin echar de menos a nadie. A la última no fui y apareció Huijsen y ahí se ha quedado. Lo ha bordado. Seguramente, si hubiese ido yo, se hubiera quedado en un segundo plano y no se hablaría tanto de él».

Además, el defensa acepta que los ciclos se van agotando. «Claro. Según van pasando los años uno sabe que las oportunidades se van agotando porque el ritmo va a más y los chavales aprietan. Cuando hay que dar un paso al lado, siempre he sido el primero. Siempre me he mantenido y he competido al máximo para poder ir algún día. Ahora tiene su lista y ningún reproche. Es su decisión y siempre estaré ahí. Cuando ha considerado que estoy bien, me ha llevado», señala.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  2. 2 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  3. 3

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  4. 4 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  5. 5

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  6. 6

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  7. 7 Iñigo Martínez: «Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré»
  8. 8

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  9. 9

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  10. 10

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El calvario de Iñigo Martínez por el que se perdió los últimos partidos con el Athletic: «Me planteé dejarlo»

El calvario de Iñigo Martínez por el que se perdió los últimos partidos con el Athletic: «Me planteé dejarlo»