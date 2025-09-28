El calvario de Iñigo Martínez por el que se perdió los últimos partidos con el Athletic: «Me planteé dejarlo» El central ha explicado la dolencia que sufrió durante el fin de su etapa como rojiblanco

Juanma Mallo Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:22 Comenta Compartir

Iñigo Martínez se despidió del Athletic desde la grada. Varias lesiones le impidieron defender la camiseta rojiblanca desde el césped. En enero, según un parte médico, sufrió una fascitis plantar. Estuvo sin jugar hasta marzo. Luego, a finales de abril, una dolencia en el tríceps sural provocó que se perdiera el final de la temporada. En total, en toda la temporada disputó 15 duelos de la Liga. Nada más. El central de Ondarroa, reconoce en una entrevista en Marca, que lo pasó mal. De hecho, cuando llegó al Barcelona se operó.

«Realmente no creo que cambiara nada importante. Cuando llego al Barcelona lo hago con una lesión en la fascia, con la que estuve parado entre cinco y seis meses. Cada mañana era un infierno. Nunca lo había pasado tan mal, en algunos momentos me planteé dar un paso y dejarlo. Había días que no podía ni caminar. Tuve suerte de conseguir ese contrato con el Barça, ir a los mejores médicos, probar diferentes tratamientos y uno de ellos me ayudó muchísimo. Fue alucinante, me salvó. Vuelvo a entrar en juego y al poco tiempo, vuelvo a romperme dos veces el isquio. Asumí mi rol e intenté dar el máximo en cada entrenamiento», cuenta.

En la conversación también habla sobre su ausencia de las convocatorias de la selección, algo que se comentó mucho la pasada temporada. Él asume que tiene otros futbolistas delante. «Son momentos en los que uno está mejor o peor y otros en los que el seleccionador cuenta contigo o cree que uno está mejor. Ha habido mucho revuelo respecto a mis convocatorias. Ahora ha optado por otros y han ganado sin echar de menos a nadie. A la última no fui y apareció Huijsen y ahí se ha quedado. Lo ha bordado. Seguramente, si hubiese ido yo, se hubiera quedado en un segundo plano y no se hablaría tanto de él».

Además, el defensa acepta que los ciclos se van agotando. «Claro. Según van pasando los años uno sabe que las oportunidades se van agotando porque el ritmo va a más y los chavales aprietan. Cuando hay que dar un paso al lado, siempre he sido el primero. Siempre me he mantenido y he competido al máximo para poder ir algún día. Ahora tiene su lista y ningún reproche. Es su decisión y siempre estaré ahí. Cuando ha considerado que estoy bien, me ha llevado», señala.