De la calles de Laguardia a ser uno de los principales referentes en la historia del Athletic

El soldado Óscar de Marcos tenía un sueño cuando de niño daba patadas al balón junto a sus amigos por las calles de su Laguardia ... natal y era jugar en el Athletic. Aquel chaval al que sus vecinos llamaban 'Garban', de garbanzo, no solo consiguió hacer realidad ese deseo que comparten miles de pequeños en Euskadi y que pocos lo consiguen, sino que ha disfrutado del mismo durante dieciséis temporadas. Se ha convertido además en uno de los principales referentes de la historia del club por mucho que todavía le quedan tres meses por delante antes de colgar definitivamente las botas. La película continúa.

«Me siento un privilegiado y he cumplido muchos más sueños de los que podía imaginar», repite una y otra vez un futbolista que se encuentra a solo un partido de convertirse en solitario en el segundo jugador que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca por detrás de toda una leyenda como José Ángel iribar. Su legado, sin embargo, va más allá de los números y los títulos –dos Supercopas y la ansiada Copa conquistada la pasada campaña tras 40 años de espera–.

El capitán rojiblanco –tomó el relevo tras la salida de Munian el curso pasado– deja una huella imborrable dentro y fuera del verde. En el vestuario su ascendencia es incuestionable desde hace tiempo. Su carácter jovial, positivo y el compromiso que siempre le ha caracterizado calaron desde el primer día entre los compañeros. Los athleticzales también le idolatran por pelear cada balón como si fuera el último y por su polivalencia, por mucho que en los últimos tiempos su hábitat natural ha sido el lateral derecho.

De Marcos es un tipo al que las luces y glamour no le han cambiado. Conserva los amigos de siempre y cada vez que puede vuelve a Laguardia, por cuyas calles correteó tras el balón y donde ahora es su embajador. La familia, es padre de tres hijos, figura en lo más alto de su lista de prioridades –adora a su hermana–. Pocos conocen además su faceta solidaria y su compromiso social. El propio jugador se ha encargado de guardarlo bajo llave. Colabora con varias ONG y muchos veranos ha dedicado parte de sus vacaciones a viajar por el mundo para echar una mano a los más necesitados. También ha sido habitual del área de oncología infantil del hospital de Cruces donde visitaban a los niños y niñas e intentaba arrancarles una sonrisa.

El todavía capitán rojiblanco nunca olvidará sus raíces, pero tampoco los primeros días de aquel lejano julio de 2009. El Athletic abonó al Alavés 360.000 euros por un chaval que jugaba de delantero y que, en principio, iba a integrarse en la estructura del filial. La historia, sin embargo, es caprichosa. Aquel joven de 20 años solo disputó un partido con el Bilbao Athletic porque el entonces técnico del primer equipo, Joaquín Caparrós, le reclamó. No hubo marcha atrás. Le hizo debutar un mes más tarde –6 de agosto– ante el Young Boys en Suiza.

Cumplía así su sueño, aunque el camino hasta llegar ahí había sido difícil. Una lesión y una posterior recaída estuvieron a punto de frenar en seco su progresión cuando militaba en el Alavés. Lo pasó mal en la Liga Vasca de cadetes y sufrió de lo lindo una campaña en Tercera. Pero De Marcos estaba dispuesto a comerse el mundo. Caparrós le tuvo bajo sus órdenes durante dos campañas en las que, pese a su indiscutible ADN Athletic, su presencia en el once resultó testimonial. Se limitaba a cubrir las ausencias por lesiones y sanción, lo que fue limando su autoestima.

La llegada de Marcelo Bielsa al banquillo de San Mamés permitió disfrutar, quizá, del mejor De Marcos. Le hizo volar alto. El rosarino llegó a calificarlo como «multiusos». Compresible. De Marcos le otorgaba múltiples variables en su esquema, pese a utilizarlo sobre todo como mediapunta aprovechando su enorme despliegue físico y entrega. Su compromiso con el escudo y la profesión también le cautivó. Prueba de ello fue el episodio vivido el 17 de diciembre de 2011 contra el Zaragoza.

Eclosión con Bielsa

El de Laguardia entró en el vestuario al descanso y dijo: «Me molestan los huevos». Nosotros no sabíamos nada, solo los fisios», explicó en su día un compañero suyo aquella jornada. Lo normal hubiese sido llevar a De Marcos al hospital a la vista de la herida, pero él se negaba. «Que no, que no, que yo quiero seguir jugando». Y lo hizo durante 45 minutos con un «desgarro de uretra distal y tres heridas inciso-contusas en región inguino-escrotal», producto de una salvaje entrada de un rival. A la postre, permaneció ingresado un par de días.

La eclosión a las órdenes de Bielsa no tuvo, sin embargo, premio en forma de títulos, pese a acariciarlos. De Marcos vio cómo las victorias volaban en las dos finales disputadas. La de Copa ante el Barcelona y la de Europa League ante el Atlético. No fueron las únicas finales en las que el futbolista alavés se quedaba a las puertas de la gloria. Las copas de 2012, 2015 y 2021 también se esfumaron ante el Barça de Messi y la de 2020 ante la Real Sociedad. Parecía que De Marcos no iba a poder cumplir su otro sueño, el de alzar un título grande con el Athletic para poder sacar la gabarra, pero finalmente lo consiguió el curso pasado para agrandar aún más su legado.

Se marcha pues con un final de película a su carrera y «siendo útil al equipo» que es lo que quería desde que hace varios años cuando comenzó a barruntar que su final estaba cada vez más cerca. «Me voy pleno de satisfacción con lo que he hecho», sentenció ayer en la sala de prensa de Lezama. Palabra de capitán.