Un calendario exigente en lo depotivo, pero fácil para animar al Athletic en sus viajes de Champions Las ciudades donde vuelan los rojiblancos cuentan con buenas conexiones desde Loiu

A falta de fechas concretas y horarios, la afición del Athletic ya conoce los cuatro viajes que les aguardan en la Champions: Dortmund, Atalanta, Praga y Newcastle. No obstante, aún es pronto para hacer las maletas. No será hasta el sábado cuando se sepa qué días se disputarán esos encuentros. Serán, eso sí, entre el próximo 16 de septiembre, cuando arranque la competición, hasta el 28 de enero, cuando finalice esta fase Liga.

Si el calendario es exigente en lo deportivo, resulta amable para los athleticzales. Son viajes asequibles en cuanto a su duración. La afición rojiblanca ha conseguido esquivar algunos 'cocos', como un posible desplazamiento a Kazajistán, Azerbaiyán o al norte del círculo polar ártico, la casa del Bodo. Se trata de ciudades cuyos países tienen buenas conexiones con Loiu, aunque la afluencia de público dependerá del número de entradas que los rivales faciliten al Athletic.

El primer lugar conocido para el Athletic ha sido Dortmund, la octava localidad más grande de Alemania en la región del Ruhr. Allí el Borussia será un hueso duro de roer. La ciudad está a tan solo una hora en coche de Dusseldorf, conectada con Bizkaia a través de la aerolínea Eurowings. Otra opción asequible desde Loiu sería volar a Ámsterdam o Frankfurt, a dos horas y media al volante.

Otro viaje muy asequible logísticamente es el de Bérgamo. Acudir al encuentro ante Atalanta tiene una opción muy cómoda desde Bilbao. La más lógica, volar a Milán. Son solo 45 minutos en tren o por carretera y cuenta con vuelos operados por EasyJet y Vueling. Venecia sería otra opción, aunque ya se encuentra a dos horas y cuarto en coche.

En el caso del viaje a Praga, el aeropuerto de Loiu cuenta con vuelo directo de Vueling. ¿Y Newcastle? La opción más factible sería volar con EasyJet a Manchester (EasyJet) y coger un tren de poco más de dos horas. Londres queda demasiado lejos, a más de cinco horas. A los leones les hará falta aliento en una salida complicada.