Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic

«No lamentarnos tanto. Hay que mirar hacia adelante y ver las posibilidades que tenemos». Ernesto Valverde no quiso autoflagelarse el jueves en Lasesarre cuando ... fue la primera voz del Athletic que se pronunció sobre el fiasco del fichaje de Aymeric Laporte. El entrenador puso especial cuidado en no poner gesto de desesperado por lo sucedido, aunque queda a la espera de la resolución del recurso para solucionar el desaguisado.

La situación no es fácil para Valverde. Tiene un central (Yeray) apartado por dopaje y sin saber a estas alturas cuando podrá volver a contar con él, a otro (Egiluz) lesionado por lo que queda de curso y al fichaje llamado a elevar el listón de la plantilla (Laporte) con el transfer rechazado por la FIFA y a la espera de que el club logre persuadir al gobierno del fútbol mundial de que le conceda la licencia. El resumen de todo ello es que el entrenador sólo tiene dos centrales del primer equipo, Vivián y Paredes.

En esta situación de desesperación, el entrenador no quiere ofuscarse y pide mirar hacia adelante. ¿Cómo afecta al proyecto deportivo contar sólo con dos centrales del primer equipo?, preguntó este periódico al técnico tras caer en la Euskal Herria Txapela en Barakaldo ante Osasuna. «Tenemos unos cuantos más. Hoy han jugado tres (Jon de Luis, Aimar Duñabeitia e Iker Monreal) y también contamos con ellos». «Les he visto bien, compitiendo bien», elogió. Hay un cuarto al que no llevó a Lasesarre porque sale de una lesión, Ander Izagirre, a quien ha incluido junto a De Luis en la lista A de la Liga de Campeones.

¿Quienes son estos jóvenes con los que Valverde dice contar?

Pamplona, 22 años Jon de Luis Con Valverde Cuatro amistosos. Está en la lista A de la UEFA

De Luis es el mejor colocado. Ha ido a las tres convocatorias de Liga y ha participado en cuatro amistosos, tres en pretemporada y el jugado el pasado jueves ante el Osasuna en Barakaldo.

Llegó al Athletic en 2022, con 19 años, procedente de Osasuna, en cuyo segundo filial (el Subiza) jugaba. Los navarros le querían renovar, pero los rojiblancos aprovecharon que acababa contrato para captarlo.

Quienes le conocen le definen como un central zurdo con buena salida de balón y envergadura (1,84), pero al que le falta un punto de agresividad. Por buscarle un parecido, es lo más semejante a Laporte en el filial.

Gernika, 22 años Aimar Duñabeitia Con Valverde Dos amistosos; suplente en Liverpool y titular contra Osasuna

Aimar Duñabeitia es considerado el central más completo por su mezcla de saber jugar el balón, su inteligencia a la hora de tomar decisiones y ser agresivo con los rivales, ante quienes hace prevalecer su gran condición atlética.

Valverde lo tiene como el segundo de su lista. Le ha dado dos amistosos. Jugó 15 minutos con el equipo de los suplentes en Liverpool y fue titular ante Osasuna en Lasesarre. El entrenador no le ha metido en la lista A y tampoco le ha reclutado por el momento para ningún partido de Liga. Nacido en Gernika, jugó en las categorías inferiores del club de su villa hasta que a los 12 años llegó a Lezama.

Amorebieta, 22 años Ander Izagirre Con Valverde Fue convocado la pasada semana a Sevilla y le ha incluido en la lista A de Champions

Ander Izagirre es el más especialista en marcajes. Tiene un aire a Vivián, un central siempre atento y muy poderoso en el mano a mano.

Nacido en Amorebieta, recibió la baja en Lezama de niño. Volvió al equipo de su pueblo y de allí fue en infantiles al Eibar. Creció en ese club hasta que fue traspasado al Athletic en 2024 dentro de la operación que llevó a Nolaskoain a Ipurua.

Llegó en plena recuperación de una grave lesión de rodilla. Valverde le tiene fe. Pese a que sólo pudo jugar 11 partidos en 2024-25, le llevó convocado la pasada campaña a Sevilla y le ha incluido en la lista A de Champions. Ha sido operado de nuevo de la rodilla y se espera que reaparezca pronto. Por el momento, lleva cero minutos en pretemporada y en la Liga.

Pamplona, 20 años Iker Monreal Con Valverde jugó media hora en el duelo ante el Barakaldo en Pamplona como central

Iker Monreal también viene de Navarra. Jugaba en el Ardoi, convencido de Osasuna, cuando el Athletic se adelantó en 2024 a los rojillos para captarlo. Es el más polifuncional de todos. De hecho, ayer mismo con el Bilbao Athletic fue alineado como lateral derecho en Liga en Talavera.

Valverde le dio media hora en el duelo ante el Osasuna como central. En Lezama le tienen mucha fe. Es el central más joven del grupo al que el entrenador del primer equipo ha echado el ojo.