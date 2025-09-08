El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic

Tres fichajes del Osasuna, Eibar y Ardoi y el gernikarra Duñabeitia son los centrales del filial a los que mira el entrenador rojiblanco

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:00

«No lamentarnos tanto. Hay que mirar hacia adelante y ver las posibilidades que tenemos». Ernesto Valverde no quiso autoflagelarse el jueves en Lasesarre cuando ... fue la primera voz del Athletic que se pronunció sobre el fiasco del fichaje de Aymeric Laporte. El entrenador puso especial cuidado en no poner gesto de desesperado por lo sucedido, aunque queda a la espera de la resolución del recurso para solucionar el desaguisado.

