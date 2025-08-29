El cachondeo en redes entre Athletic y Dortmund, rivales en Champions: «Ni idea de quién es ese tipo» Ambos clubes se han intercambiado mensajes en la plataforma 'X'

EL Athletic se reencontrará en la Champions con algunos equipos con los que guarda una buena relación. Uno de ellos es el Borussia Dortmund. Hasta el punto de que ambos clubes han aprovechado su emparejamiento para reírse en redes sociales de una foto que recuerda su último amistoso, disputado en la pretemporada de 2021.

👋 Hi, @BlackYellow!



Can't wait to come to Dortmund!



😆 But if this guy's not there, we're not fielding a team.@ChampionsLeague I #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/tUisfjmEke — Athletic Club (@Athletic_en) August 28, 2025

En aquel encuentro los rojiblancos, dirigidos por Marcelino García Toral, vencieron 0-2 en Alemania con goles de Raúl García de penalti y Vivián. Fue un 'once' de probaturas, habitual en pases de preparación, con Ezkieta, Capa, Nuñez, Yeray, Lekue, Dani García, Zarraga, Nico Williams, Morcillo, Sancet e Iñaki Williams. Enfrente tenían a estrellas como Haaland (ahora en el Manchester City) o Reus.

«¡No podemos esperar para venir a Dortmund!», deseaba el Athletic en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) en inglés, poco después de conocerse su salida a tierras germanas en la fase Liga de la Champions. Subía una foto junto al mensaje, la del 'once' de aquel partido de preparación, en la que se colaba un simpático señor con gorra, gafas y el palo de una herramienta con la que se suele apisonar el césped de forma manual.

Dude, we love that guy! (no idea who that is) https://t.co/4GG6UWtMnL — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 28, 2025

«Si este chico no está ahí, no vamos a formar un equipo», se reían los rojiblancos sobre la divertida imagen que dejó el señor, con gesto divertido en el que mira a cámara. El Dortmund respondió con guasa el guiño. «¡Amigo, nos encanta ese tipo! (no tenemos idea de quién es)», comentaba a los pocos minutos.