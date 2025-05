Bruno Fernandes, a un periodista del Athletic de 'El Chiringuito': «¿Te sabes las reglas? Te explico» Al futbolista del United, autor de dos goles, no le gustaron las preguntas sobre el arbitraje del noruego Espen Eskås

Bruno Fernandes (Maia, Portugal, 30 años) fue, con ayuda del colegiado noruego, el verdugo del Athletic este jueves en San Mamés. El centrocampista del United anotó el dudoso penalti que costó la expulsión de Vivián y también metió el tercer tanto, el que deja la eliminatoria muy de cara para los 'diablos rojos'. Se convirtió en el héroe para el equipo de Amorim. Y, como tal, como jugador más destacado del encuentro, atendió a los medios al término del partido de ida de la semifinal de la Europa League en La Catedral.

Durante su comparecencia, un periodista del Athletic de 'El Chiringuito' le pidió su opinión sobre el arbitraje. Para empezar, al escuchar la pregunta, Fernandes, que se expresa en castellano a la perfección, hace un gesto, se ríe, algo así como vaya pregunta. Responde con una cuestión: «¿Tú crees que no era penalti?».

El comunicador le contesta: «Yo creo que podría ser penalti, pero no, no era roja». El centrocampista le responde una pizca molesto. «¿Te sabes las reglas? Te lo explico», dice el internacional luso. Continúa: «Si intenta con los pies, hacer un 'tackle' -una entrada- es amarilla. Cuando empuja o hace con las manos tiene que ser roja».

El periodista le pregunta por otras acciones dentro de esa jugada polémica, como el agarrón a Galarreta momentos antes de la pena máxima o la mano de Garnacho. «No lo vi. Pero también creo que hay un penalti sobre Garnacho que no lo pitan. Hablar del árbitro es una costumbre que hay mucho en España y Portugal. Como yo estoy en Inglaterra, mi mente ya cambió hace mucho tiempo y no lo voy a hacer. Los árbitros son como nosotros, se equivocan, no creo que se hayan equivocado hoy».

Más allá de las consideraciones del compañero de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal, lo cierto es que San Mamés estalló contra el arbitraje. Considera que se perjudicó a la escuadra de Ernesto Valverde en ese penalti y expulsión sobre Dani Vivián, también en una acción de Maguire en la segunda parte cuando entiende que tenía que haber visto la roja por una falta sobre Maroan... «¡Manos arriba, esto es una atraco!», se llegó a cantar en varias ocasiones.