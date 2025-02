La broma telefónica de Juan Dávila a Nico Williams desde el móvil de Cucurella: «Distinto color, mismo pelo»

Gabriel Cuesta Jueves, 6 de febrero 2025, 19:49 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

El humorista Juan Dávila se ganó con sus bromas a Iñaki y Nico Williams en su última visita a Bilbao, una plaza donde ha agotado en menos de una hora los próximos espectáculos que celebrará en el Palacio Euskalduna el 24 y 25 de enero de 2026. Y ha calentado motores para su regreso a la capital vizcaína con una divertida llamada al pequeño de los hermanos del Athletic en uno de sus últimos shows en Madrid. Y lo hizo desde el móvil de un amigo para pillar desprevenido al extremo rojiblanco: el de Cucurella, compañerismo fraguado en esta última Eurocopa conquistada con La Roja.

«Eres colega de Nico. ¿Tienes el teléfono?», le pedía Dávila al lateral zurdo internacional del Chelsea. «¡Trae!». Y llama sin dudarlo. Hay suerte y Nico responde al instante. «Dime, hermano». Y entonces el humorista comenzó a emplear el acento africano con el que ya llamó en el show de Bilbao al representante de los Williams, Félix Tainta, precisamente desde el teléfono de Nico para vacilarle. «¡Aquí el Cucurella! ¡Aquí el Cucurella!». «No, eh. Solo me imita a mí, eh», se partía de risa el del Athletic, que reconoció al instante al interlocutor. «¿Qué tal? ¿Bien o qué?», le preguntaba.

Dávila insistía obviando los artículos. «Nico, soy cuarto hermano Cucurella». No colaba. «El cinco hermano», le recogía el guante. «¿Todo bien, Nico?», seguía. «Todo bien. Aquí, tranquilamente». «Yo te quiero. Mucho, mucho», confesaba el humorista. Era correspondido. Y remataba: «Oye, tienes un hermano Londres 'pa' cuando tú quieras. Distinto color, mismo pelo». Cucurella, roto de risa, no sabía dónde meterse y se tapaba la cara.

Fue en diciembre de 2023 cuando los Williams acudieron al espectáculo de Dávila durante el parón navideño. El cómico español arrasa por España gracias a su capacidad de improvisación en sus divertidos diálogos con los espectadores. «¡Calmarse! A mi espectáculo también vienen negros. ¿Qué pasa? La gente ve dos negros y un chino y flipan», comenzaba en su intervención.

Llamada a su representantes aparte, Dávila subió los decibelios de su vaciliada a los hermano. Incluso se rió de los dientes de Nico: «¡Tú te has blanqueado los dientes. ¿Para qué te blanqueas los dientes si ya los tienes muy blancos? ¡Se ha blanqueado los dientes! ¡El negro!». «No entiendo nada, a mí en senegalés no, ¡eh!», soltó también a Iñaki cuando citó el nombre de un restaurante vasco. El expolicía volverá a Bilbao con su humor sin filtros con el cartel de 'sold out'. «Habéis tirado abajo la web», se sorprendía en sus redes sociales.