La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico Las cámaras de 'El Día Después' captaron el comentario del miembro del staff de Valverde

Martes, 25 de noviembre 2025

Nico Williams acaparó este pasado sábado todas las miradas en su regreso al Camp Nou. El reencuentro del extremo del Athletic con la afición del Barça tras rechazar por segundo verano consecutivo la oferta del club blaugrana se produjo, como cabía esperar, un medio de un clima bastante tenso. El jugador rojiblanco tuvo que aguantar sonoros silbidos cada vez que tocaba el balón, cuando falló oportunidades claras de gol o cuando fue sustituido en la segunda mitad.

Este pasado verano, y por segundo año, el menor de los hermanos Williams se convirtió en el gran protagonista del mercado estival. El Barcelona insistió en su fichaje, pero de nuevo fue en vano. En 2024 les dijo que no y doce meses después la respuesta fue la misma con el agravante de que renovó hasta 2035 con un blindaje cercano a los 90 millones. La hinchada culé no le perdona.

La grada del Barcelona no se cortó un pelo con sus mofas hacia Nico, tal y como ha recordado 'El Día Después' en un vídeo publicado este lunes. Incluso, durante unos segundos se escuchó el cántico «Nico, quédate» con un claro tono burlón. El jugador aguantó las mofas de forma estoica y, tras lo visto sobre el césped, no le incomodaron demasiado. Ante algunas pitadas, incluso, no pudo evitar reírse.

La tarde de Nico Williams en el Camp Nou. #ElDíaDespués pic.twitter.com/yrii1543mJ — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) November 24, 2025

En el banquillo del Athletic el rencor hacia el rojiblanco sentó peor. Las cámaras de Movistar+ captaron a Petxa, uno de los utilleros del primer equipo, refiriéndose a los pitidos y burlas hacia Nico con una contundente y brillante respuesta: «Nico está donde quiere».

El técnico del Athletic, Ernesto Valverde, trató de rebajar la tensión en la previa: «La situación con Nico nos incomodaba, a ellos y a nosotros, pero son cosas que suceden en el fútbol», explicó. Tras el partido, elogió a su futbolista: «Son situaciones que los jugadores deben afrontar a lo largo de su carrera y hay que hacerlo con entereza. En estos casos, lo mejor es pedir el balón y atreverse. Y es lo que ha hecho», afirmó.