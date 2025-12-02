La brecha de la Champions se agranda

En el mundo del fútbol todo es posible. Lo que hoy es blanco pocas jornadas después pasa a ser negro, y viceversa. Pura cuestión de ... rachas y dinámicas que, teniendo en cuenta lo cargado que va el calendario, no extrañan a nadie. Pero si uno compara las clasificación liguera actual con la del curso pasado a estas alturas –jornada 14– parece evidente que el billete para la Champions es mucho más caro de conseguir a día de hoy en el mercado liguero. Los números no engañan.

La brecha entre los cuatro primeros de la clasificación –Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético– respecto a sus perseguidores directos –Betis, Espanyol, Getafe y Athletic– es bastante mayor de lo que era hace un año y, de momento, ninguno de los integrantes del cuarteto cabecero levanta el pie del acelerador, por mucho que en algunos casos, como el de azulgrana y merengues, su juego no termine de convencer. Por contra, los que vienen por detrás no encuentran la regularidad deseada para poder recortar terreno.

Barcelona (34), Real Madrid (33), Villarreal (32) y Atlético (31) mantiene una guerra sin cuartel por el liderato, mientras que el quinto peldaño, que la temporada pasada también obtuvo el premio de entrar en la máxima competición continental, es ahora mismo para el Betis empatado con el Espanyol. El salto entre este dúo y la cabeza, sin embargo, empieza a ser importante. Nada menos que siete puntos sobre los hombres del Cholo Simeone.

Tiempo para reaccionar

La temporada pasada esa quinta posición era para el Athletic, pero a sólo un partido del submarino amarillo, su predecesor en la tabla. El conjunto bilbaíno se encuentra en estos momentos tres escalones más abajo –octavo–, con idénticos puntos (20) que el sorprendente Getafe de Bordalás, y la cuarta plaza queda ya bastante lejos para ambos, once puntos. La campaña pasada, la diferencia entre el Villarreal –cuarto– y el Mallorca –octavo– era de cinco a estas alturas, mientras que el quinto puesto estaba a solo dos, frente a los cuatro actuales.

El panorama, por tanto, se presenta mucho más complicado que el curso anterior para aspirar a la Champions, aunque todavía quedan 24 partidos por delante, contando el de mañana con el Real Madrid en San Mamés y pueden pasar muchas cosas. Cuestión de rachas y dinámicas. Precisamente, el Athletic comenzó en octubre del pasado año ante el Espanyol en San Mamés una espectacular racha de 16 jornadas sin perder que le llevó a soñar incluso con meterse en la pelea por el título liguero y, a la postre, le permitió conquistar el ansiado billete para la Champions a falta de una jornada para dar carpetazo a la competición. El reto está servido y hay tiempo para reaccionar.

TEMPORADA 2024-24 JORNADA 14

1. Barcelona 34 puntos

2. Real Madrid 33 puntos

3. Atlético 29 puntos

4. Villarreal 26 puntos

5. Athletic 23 puntos

6. Osasuna 22 puntos

7. Girona 21 puntos

8. Mallorca 21 puntos

TEMPORADA 2025-26 JORNADA 14

1. Barcelona 3 puntos4

2. Real Madrid 33 puntos

3. Villarreal 32 puntos

4. Atlético 31 puntos

5. Betis 24 puntos

6. Espanyol 24 puntos

7. Getafe 20 puntos

8. Athletic 20 puntos