Un gol de Moleiro le dio la victoria al Villarreal el domingo ante la Real Sociedad en Anoeta.

La brecha de la Champions se agranda

Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético abren hueco respectoa Betis y Espanyol, que tienen la cuarta plaza ya a siete puntos

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:33

Comenta

En el mundo del fútbol todo es posible. Lo que hoy es blanco pocas jornadas después pasa a ser negro, y viceversa. Pura cuestión de ... rachas y dinámicas que, teniendo en cuenta lo cargado que va el calendario, no extrañan a nadie. Pero si uno compara las clasificación liguera actual con la del curso pasado a estas alturas –jornada 14– parece evidente que el billete para la Champions es mucho más caro de conseguir a día de hoy en el mercado liguero. Los números no engañan.

