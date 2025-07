Braulio Vázquez reconoce el contacto del Athletic por Areso: «Los vecinos han mostrado interés» «Oferta formal no ha habido, eso lo puedo garantizar», señalaba el director deportivo de Osasuna

Gabriel Cuesta Martes, 15 de julio 2025, 20:02

La operación por Jesús Areso, el lateral de Osasuna que parecía estar cerca de Bilbao y cuya cláusula asciende a los 12 millones de euros, ha entrado en un 'stand by' con la pretemporada a pleno rendimiento. Sobre esta situación ha hablado sin pelos en la lengua este martes el director deportivo rojillo, Braulio Vázquez, quien reconocido el contacto de Ibaigane. «Los vecinos sí que han mostrado su interés, pero oferta formal no ha habido, eso lo puedo garantizar», dejaba caer durante la presentación del defensa Valentin Rosier .

El lateral de 26 años rechazaba recientemente renovar su contrato, que expira en 2026. Una señal para la afición rojiblanca de su intención de poner rumbo a Lezama. No obstante, la operación no acaba de cerrarse y Areso entrena en Tajonar a las órdenes de o Alessi Lisci. En Pamplona se especula con que apure su año de contrato para quedar como agente libre, lo que le haría salir a coste cero. «Últimamente ha habido contactos de algún club, pero, hasta que no haya una oferta formal para poderla valorar...», insistía Vázquez.

El director deportivo rojillo ha explicado el «no» del jugador a renovar. «Yo creo que hemos sido muy transparentes, sabéis que le hemos hecho tres ofertas a Jesús, la última con un escalón salarial muy importante, él ha dicho que no porque quiere salir». «Tenemos que valorar si ir al mercado a por un central más, pero nosotros estamos para competir, tenemos para jugar de cuatro, de cinco, no se ha debilitado la plantilla ni se han ido nuestros mejores jugadores, y hemos traído a dos futbolistas que nos mejoran», reflexionaba Vázquez.

El cuerpo técnico liderado por Ernesto Valverde entiende que Areso es la mejor opción del mercado para cubrir al ya retirado Óscar de Marcos. La actual incertidumbre se vive en Lezama con relativa calma gracias a la vuelta de Hugo Rincón, que cuajó una gran temporada como cedido en el Mirandés, con el que rozó el ascenso a Primera.