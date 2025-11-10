El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El bonito mensaje del Oviedo al Athletic por su gesto con el pequeño Pepe: «Demuestra vuestra grandeza»

La entidad rojiblanca invitó al niño y su familia a San Mamés, cumpliendo una promesa que le hizo su padre recientemente fallecido por un cáncer

A.M.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

El Real Oviedo ha querido agradecer públicamente al Athletic el gesto que ha tenido con uno de sus aficionados más pequeños. La entidad rojiblanca invitó a Pepe, un niño oviedista de 10 años que siente un especial cariño por el Athletic, al partido de ayer ante su equipo en San Mamés. El padre del chaval le había prometido que iba a llevarle a La Catedral cuando el Oviedo regresase a Primera, pero no pudo cumplir su promesa. Falleció el pasado mes de septiembre «de manera fulminante» a causa de un tumor.

El Athletic cumplió la promesa de su padre y no solo invitó al chaval al partido sino que le llevó a Lezama para que conociese las instalaciones rojiblancas.

El Oviedo, que también tuvo un detalle con el niño regalándole la camiseta de su jugador favorita, ha querido darle las gracias al Athletic y su directiva a través de un mensaje en su perfil de 'X': «Gestos que trascienden al fútbol y que demuestran vuestra grandeza. No hay colores cuando se trata de memoria, amor y respeto».

Para el pequeño Pepe, San Mamés es el «mejor estadio de España». Su amor por Bilbao viene de hace dos años, cuando la familia visitó Bilbao y el chaval quedó encantado. «Mi hijo Pepe guarda un especial cariño por el Athletic. Le encantó la ciudad, hicimos el tour de San Mamés, le encantó el estadio...», contó ayer, orgullosa, su madre.

