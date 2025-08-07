El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El gesto de Joseba Etxeberria con un aficionado del Athletic en Murcia

El exjugador del Athletic y actual entrenador del Real Murcia no dudó en atender a un fan en pleno entrenamiento

Leire Moro

Leire Moro

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:44

Por muy lejos que se vayan los exjugadores del Athletic, incluso cuando se van a otros equipos, resulta fácil que allí donde estén se acaben encontrando con algún aficionado que les recuerde sus tiempos en el club. Este ha sido el caso de Joseba Etxeberria, que actualmente es entrenador del Real Murcia.

Etxeberria jugó en San Mamés entre 1995 y 2010, pero quince años después de su retirada todavía arrastra algunos fans. Recientemente, un aficionado, que vestía la camiseta Athletic con el número 17 y en nombre del exjugador, se acercó a él mientras dirigía un entrenamiento. El hombre llamó la atención de Joseba, que no dudó en girarse, saludarle y firmar la camiseta.

Joseba Etxeberria firmó en julio de este año con el Real Murcia para la temporada 2025-2026, tras ser destituido en febrero de Eibar, donde no obtuvo buenos resultados. Desde que se retirara como jugador, ha entrenado en varios clubes. Se estrenó como técnico en 2012 en el Cadete A del Athletic y en 2015 se incorporó al primer equipo que en aquel momento también estaba dirigido por Valverde.

Desde entonces ha pasado por clubs como la SD Amorebieta o el CD Tenerife, hasta volver a Lezama en 2019 para entrenar al Bilbao Athletic, donde estuvo tres temporadas hasta 2022, que fue fichado por el CD Mirandés.

