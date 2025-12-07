El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Chiringuito

El bonito gesto del árbitro del Athletic-Atlético con Uxue, una joven aficionada al arbitraje

El árbitro gallego atendió a la mujer y le regaló dos tarjetas dedicadas y firmadas

A. Mateos

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:29

Comenta

El colegiado gallego Alejandro Muñiz Ruiz tuvo un bonito gesto con una joven aficionada llamada Uxue en el parking de San Mamés. Ella, vestida con un chándal de la Federación idéntico al que lucen los árbitros, se acercó a Muñiz Ruiz en busca de una foto con el que parece ser uno de sus referentes.

Las imágenes las captaron las cámaras de 'El Chiringuito'. Mientras Uxue esperaba, nerviosa, al colegiado, este parecía buscar algo del interior del maletero de su coche. Eran unas tarjetas serigrafiadas con el logo de la federación de fútbol gallega y dedicadas y firmadas para la joven aficionada.

Los dos acabaron sacándose una foto juntos y fundiéndose en un abrazo. Uxue se despidió del colegiado y mostró, feliz, sus nuevas tarjetas -amarilla y roja- a las cámaras de televisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  2. 2 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  3. 3 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  4. 4

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  5. 5

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  6. 6

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  7. 7

    La ola de ataques y amenazas alcanza la Casa de Juntas de Gernika y eleva la presión sobre Bildu
  8. 8

    La Ertzaintza detecta a radicales del Athletic a la búsqueda de hinchas del Atlético por Bilbao
  9. 9 Los últimos días para disfrutar del restaurante de Bilbao donde se come a dos carrillos
  10. 10 La Primitiva sonríe a una pequeña localidad a una hora de Bilbao: comprobar resultados de este sábado 6 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El bonito gesto del árbitro del Athletic-Atlético con Uxue, una joven aficionada al arbitraje

El bonito gesto del árbitro del Athletic-Atlético con Uxue, una joven aficionada al arbitraje