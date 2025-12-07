El bonito gesto del árbitro del Athletic-Atlético con Uxue, una joven aficionada al arbitraje El árbitro gallego atendió a la mujer y le regaló dos tarjetas dedicadas y firmadas

A. Mateos Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:29 Comenta Compartir

El colegiado gallego Alejandro Muñiz Ruiz tuvo un bonito gesto con una joven aficionada llamada Uxue en el parking de San Mamés. Ella, vestida con un chándal de la Federación idéntico al que lucen los árbitros, se acercó a Muñiz Ruiz en busca de una foto con el que parece ser uno de sus referentes.

Las imágenes las captaron las cámaras de 'El Chiringuito'. Mientras Uxue esperaba, nerviosa, al colegiado, este parecía buscar algo del interior del maletero de su coche. Eran unas tarjetas serigrafiadas con el logo de la federación de fútbol gallega y dedicadas y firmadas para la joven aficionada.

Los dos acabaron sacándose una foto juntos y fundiéndose en un abrazo. Uxue se despidió del colegiado y mostró, feliz, sus nuevas tarjetas -amarilla y roja- a las cámaras de televisión.