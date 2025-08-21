«Es la primera vez que empiezo una temporada sin entrenar. Los compañeros técnicos me dicen que debo tener tranquilidad», explica Jon Pérez 'Bolo' (Bilbao, ... 51 años), a la espera de un banquillo en Segunda tras entrenar en esa categoría a la Ponferradina, Oviedo y Burgos, donde fue cesado con el equipo a tres puntos de la promoción de ascenso.

Exjugador del Athletic y del Rayo Vallecano, el lunes acudirá a San Mamés a presenciar el duelo entre dos equipos que lleva en el corazón. En la escuadra madrileña tiene un hueco en la historia. Es su máximo goleador en Europa en su hasta ahora única participación con sus siete goles en la Copa UEFA 2000-01 y es el tercer artillero en Primera (25) tras Álvaro García y Alberto Bueno.

– ¿Qué le pasó en el Burgos?

– Ha sido mi peor etapa de entrenador. La vida como el fútbol el tiempo pone a cada uno en su lugar. No es una cosa de la que quiera hablar, pero ojalá le vaya bien al Burgos y a su gente.

– ¿Con papá o con mamá? Todos los años cuando juega el Athletic contra el Rayo alguien me lo pregunta. Mejor que gane uno porque así se lleva tres puntos y no se quedan con uno cada equipo.

– El Rayo vuelve a Europa. ¿Qué recuerda de aquella UEFA 2000-01?

– Para nosotros fue una sorpresa jugarla porque fue por invitación. Hicimos muy buena temporada en Primera, pero entramos por 'fair-play', por ser el equipo con menos tarjetas. Nos dijeron 'nos han invitado, tenemos una previa y la pretemporada empieza diez días antes'. Era el año que me casé y me dejaron sin viaje de novios. Íbamos a ir a Nueva York, California, Las Vegas... Y no pudimos ir. Pedí permiso al míster, Juande Ramos, para que me dejara una semana más de vacaciones y dijo que no. Y al final cogimos las maletas y nos fuimos a Ibiza.

Derrota ante el Alavés

– Aquel Rayo cayó en cuartos ante el Alavés que luego perdió la final ante el Liverpool.

– Hicimos un gran torneo. Eliminamos al Escalde Andorra, Molde, Viborg, Lokomotiv y al Girondins cuando era líder. Al pasar a los franceses nos tocaba contra el ganador del Inter-Alavés. Queríamos a los italianos por ir a San Siro y no medirnos a un rival que nos conocía muy bien. El Alavés nos ganó 3-0 en la ida y no pudimos remontar (2-1).

– ¿Pudo volver al Athletic?

– Hubo dos momentos. La primera vez fue el año de la UEFA. Me quedaba un año de más contrato y el Athletic habló conmigo para que no renovara y volver gratis. Pero no quería hacerle esa puñeta al Rayo, que había apostado por mí y me había dado todo. Que por lo menos recuperara algo de lo que pagó por mí al Athletic. Renové cuatro años. Al año siguiente pudo pagar algo por mí. Parecía que Urzaiz se iba. Me llamaron, el contrato estaba redactado con el Athletic y sólo quedaba que llegara un acuerdo con el Rayo. Negociaron y los dos clubes decían que el acuerdo se iba a cerrar. Pero Urzaiz renovó y me quedé allí.

– ¿Qué le faltó para triunfar en el Athletic?

– Era joven y, sobre todo, coincidí con grandísimos delanteros como Urzaiz, Etxeberria, Ezquerro y antes con Ziganda o Valverde. En otro momento sin tanta calidad quizá habrían apostado más por mí.

– ¿Qué es lo que más le gusta de Valverde como entrenador?

– Aparte de manejar todos los aspectos del fútbol, su gestión del vestuario. Es una de las cosas en las que más creo. Es como se consiguen los objetivos en los clubes. Para mí Valverde es top mundial en eso. Ha ganado Ligas en España y en el extranjero, ha ganado la Copa y ha entrenado en Champions con el Athletic. Eso demuestra lo buen entrenador que es. Y para conseguir eso tiene que gestionar los grupos como los gestiona. Creo mucho en la gestión de grupos y para mí es un referente. Le pongo como uno de los mejores del mundo.

– E Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo ¿qué le parece?

– El fútbol está lleno de momentos e Íñigo Pérez ha tenido vamos a llamarle la suerte de que un momento que el Rayo ha apostado por él sin haber sido antes primer entrenador. Había sido segundo entrenador con Andoni. Por circunstancias no puede ir con Iraola a Inglaterra, el Rayo no tiene entrenador y le da la oportunidad. Está demostrando lo buen lo buen entrenador que es. Y es otro gran gestor del grupo por lo que me lo que me cuentan en Vallecas.

La apuesta ofensiva

– El Rayo apuesta por entrenadores ofensivos como Paco Jémez, Míchel, Iraola o Iñigo Pérez. ¿Por qué?

– Martín Presa es un presidente al que le gusta apostar por ese tipo de entrenadores muy ambiciosos. El club lleva bastantes años en Primera apostando por gente valiente, por entrenadores jóvenes y le va muy bien. Y me alegro mucho de que sea así. Son entrenadores de presión alta, de jugar en campo contrario, de robar lo más arriba posible, de ir a buscar los partidos, de no esperar al rival. Y eso en el Rayo. He visto al equipo jugar de la misma forma contra el Madrid que contra el Huesca, contra el rival que tenga enfrente siempre juega igual. Eso a veces te cuesta goleadas con el Madrid, Barcelona o Atlético Madrid, pero jugar de esa forma la ha hecho ganar muchos partidos y acabar en Europa, por encima de sus objetivos.