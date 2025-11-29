El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ibón Sánchez celebra su gol junto a Ibai Sanz. Athletic Club
Primera Federación

Victoria que mete al Bilbao Athletic en play-off

Bilbao Athletic 2-0 CD Lugo ·

Mikel Santos sujeta con seis intervenciones meritorias al filial rojiblanco, que logra ante el Lugo su cuarto triunfo consecutivo

Peru Olazabal

Lezama

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:35

El Bilbao Athletic demostró oficio y tener un gran portero ante un Lugo que le puso contra las cuerdas. Mikel Santos fue determinante en el ... triunfo ante el Lugo por 2-0, realizando hasta seis intervenciones de mucho mérito. El guardameta bilbaíno mantuvo su puerta a cero pese a que los lucenses disparasen dieciséis veces, de las cuales diez fueron entre palos. Mientras, un Asier Hierro de dulce abrió el marcador con su tercer tanto en los últimos cinco encuentros e Ibón Sánchez puso la guinda desde el punto de penalti. De este modo, los cachorros escalan a la quinta plaza y se meten provisionalmente en puestos de play-off de ascenso.

