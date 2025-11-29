Victoria que mete al Bilbao Athletic en play-off

El Bilbao Athletic demostró oficio y tener un gran portero ante un Lugo que le puso contra las cuerdas. Mikel Santos fue determinante en el ... triunfo ante el Lugo por 2-0, realizando hasta seis intervenciones de mucho mérito. El guardameta bilbaíno mantuvo su puerta a cero pese a que los lucenses disparasen dieciséis veces, de las cuales diez fueron entre palos. Mientras, un Asier Hierro de dulce abrió el marcador con su tercer tanto en los últimos cinco encuentros e Ibón Sánchez puso la guinda desde el punto de penalti. De este modo, los cachorros escalan a la quinta plaza y se meten provisionalmente en puestos de play-off de ascenso.

Bilbao Athletic Santos; Aldai, Duñabeitia, De Luis, Barandalla; Eder García, Lete (Gibelalde, min. 87); Conde (Johaneko, min. 79), Ibón Sánchez, Buján (Huestamendia, min. 63); Hierro (Ibai Sanz, min. 63). 2 - 0 CD Lugo Marc Martínez; Iago López, Trigueros (Gayá, min. 82), Amo, Caballo; Samanes (Pastrana, min. 63), Balboa, Carbonell (Teofilovic, min. 82), Lago Junior (Presa, min. 82); Unzueta y Celorio (Jorge González, min. 63). GOLES 1-0; Hierro (min. 61). 2-0; Ibón Sánchez pen. (min. 85).

ÁRBITRO Pablo Monterrubio amonestó a los visitantes Trigueros (min. 24), Carbonell (min. 39), Amo (min. 73) y Jorge González (min. 88).

INCIDENCIAS 621 espectadores en Lezama.

El primer tiempo fue muy igualado. Aunque Ibón Sánchez lo pudo desequilibrar muy pronto, con un gran zurdazo que Marc Martínez desvió a córner. El guardameta de los gallegos volvió a intervenir pasada la media hora de choque, ante un disparo cruzado de Marc Martínez. El Lugo acabó sometiendo a los rojiblancos al final de la primera mitad, donde empezó a emerger la figura de Santos, con dos grandes paradas a los remates de Unzueta y Balboa. Tampoco se detuvo el carrusel de ocasiones de los visitantes al inicio de la segunda parte, en el que Samanes estuvo cerca de convertir un contraataque.

En los siguientes minutos, el Bilbao Athletic pudo equilibrar la balanza y se volvió a establecer una sensación de igualdad. Así fue hasta que, al cumplirse la hora de partido, un Asier Hierro que estaba ofreciendo un buen nivel, se matriculó con un magnífico gol con el exterior de su pie. No obstante, el hecho de ir por delante, apenas les dio tranquilidad a los cachorros. Y es que el Lugo se volcó aún más en ataque, gozando de un sinfín de oportunidades para devolver las tablas.

Mikel Santos sacó un tiro lejano de Pastrana, otro potente remate de Balboa desde el costado derecho, un disparo de Lago Junior y otro de Jorge González. Además, Iker Aldai sacó otro remate bajo palos y Lago Junior estrelló el esférico contra el travesaño. No pudo generar más el Lugo, pero entre su falta de precisión y el acierto del arquero vizcaíno, se fue de vacío. Por lo tanto, el conjunto de Jokin Aranbarri no respiró tranquilo hasta que, en el minuto 84, Diego Caballo cometió un penalti sobre Eñaut Lete que transformó Ibón Sánchez desde los once metros.