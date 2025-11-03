Unionistas presenta recurso por posible alineación indebida del Bilbao Athletic

Julen Ensunza Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:20 Comenta Compartir

El partido entre el Bilbao Athletic y Unionistas de Salamanca disputado el pasado fin de semana en Lezama –finalizó con empate a cero– se resolverá finalmente en los despachos y podría acabar con 0-3 a favor de los visitantes. La entidad salmantina ha presentado recurso al Juez Único de Competición «por alineación indebida» del cuadro rojiblanco al entender que «se cometió una infracción en la reanudación del juego después de la expulsión de un futbolista local».

Los hechos a los que se refiere el conjunto charro tuvieron lugar en el tramo final del encuentro con Aritz Conde, que había saltado al campo en sustitución de Gift tras el descanso, como protagonista. El futbolista del filial vio la segunda cartulina amarilla en el minuto 89 y Unionistas reclama que siguió sobre el campo durante unos instantes con el juego ya reanudado. El acta arbitral, de hecho, así lo refleja, aunque parece ser que el motivo de ello fue que el futbolista local pensaba que su técnico había solicitado la revisión de la jugada.

El acta arbitral

«El jugador se dirige a la línea media para abandonar el terreno de juego sin llegar a salir, permaneciendo junto a la banda a expensas de una potencial revisión mediante el FVS de la jugada que produce su expulsión», detalla el colegiado. «Dicha revisión no llega a producirse y, en el momento de la reanudación, el futbolista se encuentra junto a la línea de banda. Al cabo de unos segundos, mi asistente se percata de ello y le ordena abandonarlo». En total, el futbolista «permanece unos diez segundos en el terreno, mientras el balón está en juego, sin llegarse a producir ninguna interferencia en el juego por su parte», concluye el acta. El Bilbao Athletic se encuentra en puestos de descenso del grupo 1 de Primera RFEF, mientras que Unionista está justo un puesto por encima de la zona de peligro.