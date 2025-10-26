Goleada que hunde al Bilbao Athletic

Peru Olazabal Domingo, 26 de octubre 2025, 20:19 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

La situación del Bilbao Athletic es cada vez más delicada. Lejos de dejar atrás su crisis de juego y resultados en el Ruta de la Plata, ésta se agravó aún más al perder por 4-1 frente al Zamora. Una goleada que genera mucha preocupación en torno a un filial rojiblanco que atraviesa un momento aterrador. Es la tercera derrota consecutiva de los cachorros, que no ganan desde hace más de un mes, cuando lo hicieron por 1-0 contra el Pontevedra en la cuarta jornada liguera. De este modo, continúan en puestos de descenso y caen a la penúltima posición. Lo más positivo, en este sentido, es que la permanencia está a un solo punto.

Zamora Sobrón; Rufo, Athuman, Luengo, Merchán; Sancho, Ramos (Lozano, min. 63), Clavería (Mario García, min. 83), Monerris (Romero, min. 78); Eslava (Sergi López, min. 78) y Farrell (Carbonell, min. 63). 4 - 1 Bilbao Athletic Santos; Irurita, Duñabeitia, De Luis (Monreal, min. 56), Alday; Selton (Gibelalde, min. 74), Eder García (Beñat García, min. 67); Gift, Ibón Sánchez, Buján (Conde, min. 67); Ibai Sanz (Hierro, min. 74). GOLES 1-0; Jaime Sancho (min. 11). 2-0; Farrell (min. 43). 3-0; Monreal p.p (min. 70). 4-0; Carbonell (min. 73). 4-1; Hierro (min. 85).

ÁRBITRO Álvaro Juncal amonesó a los locales Merchán (min. 28), Ramos (min. 45), Lozano (min. 90) y Sancho (min. 90).

Los cachorros salieron enchufados al Ruta de la Plata, decididos a cortar la racha que arrastraban de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, en los que solo habían sumado un punto. De hecho, solo habían transcurrido escasos segundos desde el pitido inicial cuando Eder García trató de poner pronto a los suyos por delante con un disparo desde la frontal del área en el que Fermín Sobrón tuvo que realizar su primera intervención para desviar el esférico a córner. El conjunto de Jokin Aranbarri estuvo bien plantado en los primeros minutos de juego, hasta que un error garrafal en la salida de balón truncó un arranque que invitaba el optimismo.

En el minuto once, Santos tocó en corto con Duñabeitia, muy encimado, quien perdió el balón para que Farrell tocase con Eslava, éste le dejara solo ante el guardameta a Sancho, quien no desaprovechó la oportunidad para estrenar el marcador. En la situación tan comprometida que se encuentra el filial, ese gol en contra pareció ser un mazazo que minó su moral. A partir de dicho tanto, el Bilbao Athletic perdió el colmillo con el que empezó. No conseguía ser profundo, ni siquiera aproximarse a las inmediaciones del área contraria.

La situación se agravaría aún más justo antes del descanso, cuando Eslava bajó un balón largo de su portero, realizó un centro raso desde el costado derecho que remató Joshua Farrell a placer, después de que Duñabeitia no pudiera cortar pese a tirarse en segada, para firmar el segundo tanto de los zamoranos. Con muy poco, la escuadra local tenía el partido encarrilado al descanso. En la segunda mitad, el Bilbao Athletic tampoco tuvo la producción ofensiva necesaria para sacar algo provechoso de esta salida. Apenas incomodó a un Zamora que hizo leña del árbol caído. En el minuto 70, Javi Eslava, protagonista absoluto del choque, recortó a Selton, se adentró en el área, remató con la puntera, pegando en Iker Monreal e introduciéndose la pelota en su propia portería.

En la siguiente acción, Eslava volvió a asistir a Carbonell para que definiera frente a Santos y anotara el cuarto de los locales para sentenciar definitivamente el duelo. Lo único positivo de este fatídico encuentro fueron los destellos que dejó en la medular Selton Sued, que volvía de lesión y fue titular en este segundo equipo, además del tanto de Asier Hierro en el tramo final, poniendo fin a su sequía anotadora de 17 partidos seguidos sin ver puerta.