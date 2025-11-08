El Bilbao Athletic tumba al líder

El filial rojiblanco da la campanada ante el Tenerife, asalta el Heliodoro al que llegaba penúltimo y sale de los puestos de descenso

El Bilbao Athletic dio la campanada en el Heliodoro. El filial rojiblanco protagonizó este sábado la gran sorpresa de la jornada en Primera Federación, con un triunfo de mucho mérito y valor. El único gol de Ibai Sanz decidió un duelo muy igualado, en el que los cachorros, quienes llegaban a este envite en penúltima posición, fueron capaces de competir de tú a tú ante un todopoderoso Tenerife que es líder del grupo. Tres puntos de oro que les sirven para salir, momentáneamente, de los puestos de descenso.

CD Tenerife Dani Martín; David Rodríguez, León, Landázuri, César Álvarez; Dani Fernández (Jeremy, min. 58), Juanjo (Sabina, min. 83), Sanz (Fabricio, min. 73), Gil; Baldé (Javi Pérez, min. 58) y De Miguel (Enric Gallego, min. 58). 0 - 1 Bilbao Athletic Santos; Alday, Monreal (Izagirre, min. 89), Duñabeitia, Barandalla (Irurita, min. 61); Eder García (Gibelalde, min. 73), Lete; Buján, Ibón Sánchez, Huestamendia (Gift, min. 61); Vizcay (Ibai Sanz, min. 61). GOLES 0-1; Ibai Sanz (min. 63)

ÁRBITRO Ignacio de Santisteban amonestó al local Aitor Sanz (min. 62) y a los visitantes Ibón Sánchez (min. 25) y Duñabeitia (min. 39).

INCIDENCIAS 12.799 espectadores en el Heliodoro Rodríguez López.

Ernesto Valverde aplazó el anuncio de la convocatoria para el partido de liga frente al Real Oviedo para el domingo, el propio día del encuentro. Aún así, la lista del filial pudo ser una pista de los canteranos que podían sumarse al primer equipo. De los cinco cachorros que fueron a Newcastle, Mikel Santos, Ibón Sánchez y Ander Izagirre estuvieron presentes en Tenerife. Mientras que Selton Sued y Asier Hierro no estuvieron disponibles para Jokin Aranbarri.

Los cachorros afrontaron el exigente reto con valentía, tanto a la hora de realizar la presión, como en la salida de balón. Así lograron igualar las fuerzas con los chicarreros e incluso incomodar mucho a su rival. De hecho, lanzaron un primer aviso cuando sólo habían transcurrido siete minutos de juego. Fue en un saque de esquina con varios toques de cabeza que acabó rematando con la testa al palo Iker Alday. El linier levantó la bandera en señal de fuera de juego, aunque, de serlo, sería muy justo. La respuesta de los chicharreros llegó únicamente dos minutos después, con una jugada ensayada en un córner que remató César Álvarez desde lejos y obligó a Mikel Santos a realizar su primera intervención.

Poco antes de cumplirse la media hora de choque, hubo un gol de Dani Fernández anulado por falta de Jesús de Miguel sobre Mikel Santos en el salto. La acción tuvo que ser revisada en el FVS, pero se reafirmó y no subió el marcador. La igualdad siguió reinando hasta el descanso, sin apenas más llegadas con peligro a ninguna de las áreas. Nada más comenzar la segunda mitad, los tinerfeños pidieron una revisión de un posible penalti de Barandalla sobre Landázuri, pero el árbitro no lo concedió tampoco tras ver las imágenes.

Mikel Santos, el héroe

El partido se abrió en ese inicio de segundo tiempo. Acto seguido, Eñaut Lete probó a Dani Martín con un disparo seco a la salida de un córner que pudo detener el guardameta. Poco después, Balde tuvo uno ocasión muy clara frente a Mikel Santos. Sin embargo, el portero bilbaíno aguantó bien y salvó a los suyos. Justo al cumplirse la hora de choque, Aranbarri realizó los primeros cambios. Tardaron poco más de un minuto en surtir efecto.

Iker Alday condujo bien el esférico desde la izquierda, conectó en área contraria con Ibón Sánchez, quien, de tacón, brindó una espléndida al recién ingresado Ibai Sanz, que definió a la perfección para marcar su sexto gol de la temporada. Tuvieron que sufrir los rojiblancos para conservar el resultado en el tramo final. Mikel Santos fue el gran héroe con dos paradas espectaculares.