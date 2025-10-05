El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La Bonoloto del domingo deja 44.000 euros en Bilbao
Asier Hierro conduce el balón durante una acción del partido. Athletic Club
Primera Federación

El Bilbao Athletic no pasa del empate ante Osasuna Promesas

Bilbao Athletic 0-0 Osasuna Promesas ·

El filial rojiblanco sigue invicto en Lezama, donde no ha encajado ningún solo gol en los tres partidos que ha jugado como local

Peru Olazabal

Lezama

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:53

Comenta

El Bilbao Athletic está demostrando ser un muro en Lezama. El filial rojiblanco empató a cero frente a Osasuna Promesas, por lo que continúa invicto ... en su casa, donde no ha encajado ningún solo tanto en los tres partidos que ha actuado como local. Venció por 1-0 tanto al Real Madrid Casilla como al Pontevedra, antes de empatar ante los rojillos. Stamatakis fue determinante en la primera parte y faltó algo de colmillo en la segunda.

