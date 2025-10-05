El Bilbao Athletic no pasa del empate ante Osasuna Promesas

El Bilbao Athletic está demostrando ser un muro en Lezama. El filial rojiblanco empató a cero frente a Osasuna Promesas, por lo que continúa invicto ... en su casa, donde no ha encajado ningún solo tanto en los tres partidos que ha actuado como local. Venció por 1-0 tanto al Real Madrid Casilla como al Pontevedra, antes de empatar ante los rojillos. Stamatakis fue determinante en la primera parte y faltó algo de colmillo en la segunda.

Bilbao Athletic Santos; Irurita, Monreal, De Luis (Izagirre, min. 78), Barandalla; Lete (Guibelalde, min. 58) (Beñat García, min. 69), Eder García; Buján (Huestamendia, min. 69), Ibon Sánchez, Adrián Pérez (Gift, min. 78); Ibai Sanz (Hierro, min. 58). 0 - 0 Osasuna Promesas Stamatakis; Arguibide, Serrano, Osambela, Chasco; Jon García (Garín, min. 76), Echegoyen (Santos, min. 76), Auria, Yoldi (Bonel, min. 88); Dani González (Pedroarena, min. 65) y Arroyo (Lumbreras, min. 65). ÁRBITRO Francisco Crespo amonestó al local Eder García (min. 90) y a los visitantes Arroyo (min. 20), Mauro (min. 39), Osambela (min. 43) y Santos (min.90).

El Bilbao Athletic comenzó más mandón en el arranque del encuentro ante un Osasuna Promesas que pronto demostró estar a la altura para que todo estuviera bastante parejo. En Lezama se pudo ver a dos equipos muy similares: verticales, que proponen con balón y presionan alto para tratar de forzar pérdidas. El encuentro fue muy vivo. Los grandes culpables de que no hubiera goles en todo el primer tiempo fueron los dos porteros.

La primera aparición estelar de Stamatakis fue nada más cumplirse el primer cuarto de hora de envite, con una importante parada a un disparo de Eñaut Lete tras un brillante pase de Ibai Sanz. El rechace lo cazó Buján y se le marchó por muy poco. El filial rojillo respondió acto seguido en uno contra uno de Arroyo en el que Mikel Santos le ganó la partida. En los mejores momentos de Osasuna Promesas, Chasco realizó una buena acción con varios recortes en el área y un disparo escorado que rechazó Santos de nuevo.

Mano providencial

Luego el Bilbao Athletic volvió a llevar la iniciativa, que tuvo la más clara cuando Adrián Pérez dejó a Ibai Sanz delante del guardameta rival, que sacó una mano providencial para sacar el disparo del delantero baracaldés y salvar a los suyos. En la segunda mitad, los cachorros siguieron ejerciendo el mando, aunque les costó más poner en aprietos a Stamatakis.

Apenas hubo ocasiones de ninguno de los dos equipos para romper el empate. La peor parte se la llevó Manex Guibelalde, quien recibió un fuerte pelotazo nada más ingresó al verde y fue sustituido aturdido por este incidente. Una circunstancia que permitió a Jokin Aranbarri realizar seis cambios.