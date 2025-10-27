El Bilbao Athletic se desploma

Peru Olazabal Lunes, 27 de octubre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Si el panorama del primer equipo del Athletic comienza a ser preocupante, mirar hacia abajo al filial no es un ejercicio que recargue las esperanzas. El Bilbao Athletic ratificó este pasado domingo que atraviesa una profunda crisis de juego y resultados. Tras un gran arranque de temporada, donde los cachorros transmitieron buenas sensaciones y se podía augurar una campaña ilusionante, el conjunto que dirige Jokin Aranbarri se ha desplomado por completo. En los últimos cinco encuentros, solo ha sumado un punto. Una dinámica que le hace ser penúltimos en Primera Federación. Además, no se puede decir que hayan caído de forma injusta. Al contrario, parecen alicaídos moralmente, no generan las mismas ocasiones que al principio del curso, cometen errores garrafales... Últimamente nada les funciona.

La situación es curiosa porque, durante las primeras jornadas, el buen hacer del filial invitaba al optimismo. Es cierto que no pasó del empate ante el Ourense (0-0) y el Talavera (1-1) en sus primeros compromisos, pero las sensaciones fueron muy positivas, hizo méritos en ambos choques para ganar y solo la falta de precisión en los últimos metros le impidió llevarse el gato al agua. Fue el encuentro ante el Real Madrid Castilla el que hizo soñar en grande en torno al devenir de este equipo. El Bilbao Athletic se impuso por 1-0 a los blancos en una actuación sobresaliente, donde la puntería de nuevo evitó que la renta fuera mayor. Nombres como los de Eder García, Ibón Sánchez, Endika Buján o Adrián Pérez sonaban entonces con mucha fuerza.

Incluso irrumpieron con buena nota futbolistas con ficha del Basconia como Iker Monreal, Eghosa Nomayo, Aritz Conde o Elijah Gift. Todo parecía sobre ruedas. Además, en la cuarta fecha, vencieron por 1-0 al Pontevedra en un partido práctico, sin ser mejores que su rival, pero esa vez sí demostraron la madurez necesaria para imponerse en ese tipo de contextos. No obstante, aquello acabó siendo el principio de la actual crisis que atraviesa actualmente el Bilbao Athletic. En su vista al Real Avilés, sufrieron una severa remontada, llevando a cabo un muy buen primer tiempo y desmontándose en una fatídica segunda mitad (3-2). Ese problema de caerse en las segundas partes se repitió ante Osasuna Promesas (0-0) y el Barakaldo (2-1), sufriendo una nueva remontada en Lasesarre.

Los últimos dos partidos ya han sido la confirmación de que algo preocupante ocurre en el filial. El Bilbao Athletic ha sido un equipo totalmente irreconocible frente al Cacereño (1-3), en uno de los peores partidos que han firmado los rojiblancos en Lezama durante mucho tiempo, y en la goleada que recibió el pasado domingo ante el Zamora (4-1). Apenas ha habido ni siquiera pequeños tramos que llamasen a la esperanza. Errores inasumibles en los marcajes de los centros laterales, sumado a una preocupante falta de consistencia y solidez defensiva han sido un peligroso cóctel que se ha traducido en siete tantos en contra en estos dos últimos compromisos.

No es el único problema que acusan los de Jokin Aranbarri. El equipo ya no muestra la misma riqueza táctica de la que le dotaba su entrenador. Es más difícil de contemplar el constante intercambio de posiciones o los diferentes movimientos de los futbolistas a la hora de sacar el balón jugado. Asimismo, ya no es un equipo que genere un gran número de ocasiones y le cuesta transformarlas, si no que ha reducido considerablemente su producción ofensiva. Las estadísticas lo corroboran. Mientras que en las primeras cuatro jornadas, nunca bajaron de los diez tiros o los seis disparos a puerta, en las últimas cinco, nunca han pasado de los cuatro disparos entre palos. Cierto es que contra Osasuna Promesas realizaron trece tiros en general, pero en el resto tampoco superan ni siquiera los ocho. Por ejemplo, en el choque ante el Real Madrid Castilla realizaron quince disparos, nueve de ellos a portería.

El técnico no logra dar con la tecla para solventar esta delicada situación. Tanto es así que no ha repetido ningún once en toda la temporada. Los únicos que han sido titulares en todos los partidos son Xabi Irurita, Eder García, Ibón Sánchez y Endika Buján.