El Bilbao Athletic continúa de dulce

El Bilbao Athletic confirmó en el Pedro Escartín que está de dulce. Tras sus últimas valiosas victorias frente al Tenerife (0-1) y al Arenteiro (2-1), los cachorros volvieron a repetir triunfo ante el Guadalajara a domicilio (2-3). El filial rojiblanco fue de nuevo un equipo incisivo, con calidad en los últimos metros y capaz de controlar la situación sin pelota. Una fórmula exitosa que les ha hecho escalar desde los puestos de de descenso a la séptima plaza. Actualmente, a falta de que concluya la jornada actual, están a solo dos puntos de las posiciones de play-off de ascenso.

CD Guadalajara Zarco; Cera, Víctor (Ramírez, min. 76), Ablanque, Casado; Tavares, Mayo (Calvo, min. 63); Gil (Unax, min. 56), Borja, Neskes (Muñoz, min. 63); Amigo. 2 - 3 Bilbao Athletic Santos; Aldai, Monreal, Duñabeitia, Barandalla; Eder García, Lete (Gibelalde, min. 87); Conde (Huestamendia, min. 46), Ibón Sánchez, Buján (De Luis, min. 87); Ibai Sanz (Hierro, min. 43). GOLES 0-1; Ibai Sanz (min. 4). 1-1; Neskes p. (min. 27). 1-2; Huestamendia (min. 50). 1-3; Hierro (min. 67). 2-3; Pablo Muñoz p. (min. 90)

ÁRBITRO Imanol Irurtzun amonestó a Gil (min. 29), Víctor (min. 58) y Aldai (min. 90) y expulsó a Casado (min. 90).

Tras la gran actuación que llevaron a cabo ante el Arenteiro en Lezama la pasada jornada, Jokin Aranbarri decidió alinear el mismo once. Lo cierto es que tuvieron que sufrir una gran puesta en escena de los locales en el Pedro Escartín. Un buen inicio que logró contrarrestar muy pronto el filial rojiblanco. Solo habían transcurrido cuatro minutos de juego, cuando Ibai Sanz supo aprovecharse de un rechace que dejó muerto Cera en la frontal del área y batir a Zarco, pese a que el guardameta tocase el esférico. Es el séptimo tanto del delantero baracaldés, uno de los máximos artilleros de toda la Primera Federación.

El Guadalajara, en una situación clasificatoria delicada, pareció caerse por completo tras ponerse por detrás. Entonces, el Bilbao Athletic se hizo con el mando de la situación y gozó de mucha presencia en campo contrario. De hecho, Barandalla pudo ampliar la ventaja en el minuto nueve con un disparo cruzado que Zarco rechazó a córner. Poco a poco, los manchegos fueron creciendo y equilibrando la balanza. Así fue hasta que, a los 25 minutos, Iker Monreal cometió un claro penalti sobre David Amigo, que pudo convertir Álex Neskes, pese a que Mikel Santos le acertase el lado. El zaguero navarro se arriesgó demasiado al ir al suelo con mucha fuerza en su propio área.

Al cumplirse la primera media hora de choque, David Amigo pudo darle la vuelta al marcador tras un gran pase entrelíneas de Alberto Gil, pero su remate defectuoso se fue al lateral de la red. El final de la primera parte fue muy igualado, con la única mala noticia del cambio por lesión del goleador Ibai Sanz. Tras el paso por vestuarios, pasaron solo unos segundos cuando Samu Mayo pateó en área contraria a Asier Hierro y el banquillo del Bilbao Athletic reclamó la revisión de la acción. Imanol Irurtzun concedió la pena máxima. Zarco adivinó las intenciones de Ibón Sánchez y detuvo el penalti, pero Huestamendia fue capaz de cazar el rechace y firmar el segundo de los cachorros.

Huestamendia, revulsivo

Huestamendia demostró después que salió para revolucionar el encuentro. En el minuto 67, el extremo de 19 años realizó dos regates de ensueño, puso un centro medido a la cabeza de Asier Hierro, quien no desaprovechó la ocasión para firmar el 1-3 y sentenciar el envite. No obstante, en el tiempo de descuento, el Guadalajara logró recortar distancias en un nuevo penalti cometido por Aldai, que transformó Pablo Muñoz. Antes del pitido final, Jorge Casado fue expulsado por tarjeta roja directa.