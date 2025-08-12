El Athletic negocia fichar para el filial al central getxotarra Alday, del Eibar B

La crisis de los centrales en el Athletic tiene consecuencias en el filial rojiblanco. A la espera de Aymeric Laporte, con Yeray apartado por dopaje ... y con Unai Egiluz baja lo que resta de campaña, Ernesto Valverde tiene dos jugadores en ese puesto en el primer equipo, Dani Vivián y Aitor Paredes. Eso significa que Jon de Luis, del filial, va a estar en dinámica de primer equipo.

El club busca un fichaje para reforzar esa posición en el filial, tal y como indicó este periódico. El elegido es Iker Alday (Getxo, 22 años) del Eibar B, según ha podido saber EL CORREO.

El Athletic ya ha abierto contactos con el Eibar, pero no es una operación sencilla. Alday es uno de los jugadores más prometedores de la cantera azulgrana y está cerca del primer equipo. De hecho, debutó en 2023 a las órdenes de Gaizka Garitano y ha jugado además otros tres partidos en Segunda.

El Eibar lo ve como un jugador de futuro y le agradaría cederlo a un Primera RFEF, pero sin desprenderse de un futbolista al que se ve futuro y al que aún le restan dos años de contrato.

Además de De Luis, Aimar Duñabeitia ha participado también en partidos de pretemporada con el primer equipo. Si entran en la dinámica del cuadro de Ernesto Valverde significa que se debilita al Bilbao Athletic.

Y hay inquietud porque la campaña de estreno de Jon Uriarte al frente de Ibaigane vivió una de sus peores gestiones con el filial, descendido por primera vez en su historia a la cuarta categoría, Segunda RFEF, categoría de la que ascendió a Primera el pasado curso.

La permanencia no es sencilla. Del grupo de Primera RFEF del Bilbao Athletic, en el que también estarán las escuadras vizcaínas del Barakaldo y el Arenas, bajan cinco equipos y el filial ya estuvo buena parte de la pasada campaña en la zona baja, aunque en el tramo final tiró hacia arriba. Los técnicos de Lezama desean minimizar riesgos y quieren a Alday.

Su condición de sub'23 incluso permitiría a Alday jugar con el primer equipo del Athletic y regresar después al filial. El getxotarra captado por el Eibar en la cantera vizcaína. Nacido en Algorta, llegó al Eibar como juvenil procedente del Arenas.