El Athletic no deja de competir a lo grande

El regreso a La Cartuja, el escenario inolvidable de la 25, deparó al Athletic otra alegría. Por supuesto, no del tamaño astronómico de la que ... se vivió hace 17 meses, pero muy apreciable en todo caso. Los rojiblancos han conseguido firmar un pleno de tres victorias, lo que en estos momentos todavía incipientes de la temporada, siempre tan llenos de dudas, habla muy bien de su nivel competitivo. Este domingo, tras dos partidos en San Mamés, necesitaban demostrarlo a domicilio y ante un rival directo como el Betis. Y lo hicieron con un trabajo muy firme, sobre todo en defensa. Los cuatro componentes de la retaguardia, de hecho, tuvieron un papel muy destacado y dos de ellos, Berchiche y Paredes, incluso participaron y marcaron los dos goles del equipo.

Esta solidez, que sólo se resquebrajó en el minuto 96 con un error que propició el 1-2 de Bakambu y dos o tres minutos finales muy broncos, con tanganas y dos expulsiones en el banquillo del Athletic, incluida la de Valverde, fue una de las mejores noticias que dejó el partido desde la perspectiva bilbaína. Por momentos, viendo a los jugadores pelear en la presión y remangarse a conciencia en su patio trasero, el equipo recordó a la roca que la pasada temporada fue la menos goleada de la Liga. Y a estas alturas nadie discute que sobre esta piedra se ha fundado este Athletic de Champions.

Betis Álvaro Valles; Ángel Ortiz (Bellerín, m.88), Bartra, Natan, Junior Firpo; Altimira, Fornals; Pablo García (Deossa, m.72), Lo Celso (Chimy Ávila, m.88), Riquelme (Bakambu, m.72); Cucho Hernández. 1 - 2 Athletic Unai Simón; Areso (Gorosabel, m.75), Vivian, Paredes, Yuri; Prados (Vesga, m.62), Jauregizar; Iñaki Williams (Maroan, m.75), Sancet (Unai Gómez, m.85), Nico Williams (Robert Navarro, m.85); Berenguer. 0-1 M.60: Bartra, p. p.

0-2 M.85: Paredes.

1-2 M.97: Bakambu.

Árbitro Isidro Díaz de Mera. Expulsó con roja directa a Padilla y a Ernesto Valverde (m.99). Amonestó a amonestó a Junior Firpo, Prados, Vivian, Maroan y Berenguer.

El partido siguió el guión esperado. Betis y Athletic juegan a lo que juegan y eso hace inevitable que sus choques sean igualados e intensos, con muchas idas y venidas, también con frecuentes alborotos y sin un dominador claro. Los 65.000 espectadores presentes en La Cartuja supieron desde el principio que le esperaba un espectáculo divertido. También entendieron, tras ver las primeras combinaciones y las rápidas pérdidas de uno y otro bando, que aquello iba a estar muy justito de buen fútbol. Ni la tropa de Valverde ni la de Pellegrini están todavía como para desfilar como es debido.

El peligro estuvo ausente en las dos porterías durante el tramo inicial. Tanto el juego de los locales como el de los visitantes moría en la orilla cercana al área rival. Llegando al cuarto de hora, sin embargo, Valles y Unai Simón tuvieron que dejar de bostezar. Justo después de que Lo Celso estuviera cerca del gol con un golpeo cruzado con el exterior, Valverde pidió a Iñaki Williams y a Berenguer que intercambiaran sus posiciones, ya que ni el primero estaba profundizando por la banda derecha ni el segundo encontraba su sitio como falso nueve. La reubicación del capitán rojiblanco dio mucho más filo a los rojiblancos.

Errores de Iñaki Williams

Lo que no les dio, sin embargo, fue el gol que buscaban. La razón es que Iñaki Williams, que ha empezado muy flojo esta temporada, no pudo estar más desacertado. Y este hombre infatigable e indestructible, cuando falla delante de la portería rival es como la española cuando besa: lo hace de verdad. En el minuto 16, tras pinchar en buenas condiciones dentro del área un balón muy bien puesto por su hermano, acabó dando un pase horrible forzando la pierna derecha con una postura ortopédica. Rarísima. Poco después, tiró un desmarque perfecto. Berenguer le vio y le puso un balón ideal para que se plantara solo delante de Valles. Su remate fue defectuoso y el portero verdiblanco solucionó con el pie esemano a mano que parecía el 0-1.

La cadena de desaciertos del capitán de los leones siguió en el minuto 27 cuando golpeó altísimo, al campanario de La Cartuja si lo tuviera, en una posición muy franca tras una buena combinación con Sancet; por cierto, una de las pocas que firmó este domingo el medio centro navarro, muy bien vigilado por la retaguardia del Betis. Por fortuna para el Athletic, tampoco los sevillanos estuvieron acertados en sus escasas ocasiones. A Pablo García se le escapó primero una clarísima en el minuto 20 y luego otra en un disparo que pegó en Jauregizar, se envenenó y acabó tocando en el larguero.

Aquello era un cara y cruz. No es que cualquier cosa fuera posible sino que iba a ser lógica. Por ejemplo, que Lo Celso hubiera adelantado a su equipo en apenas cuarenta segundos de la reanudación. O que en el minuto 53, entre Díaz de Mera y el VAR hubieran revisado bien un penalti de Bartra a Sancet. Microscópico, pero penalti. El exjugador del Barcelona arriesgó demasiado en esa acción. Jugó con fuego y estuvo a punto de quemarse. No se quemó, pero al hombre le cayó encima la ley de Murphy y, a partir de ese momento, la mala suerte le persiguió con saña. En el minuto 60, se marcó un gol en propia puerta desviando un centro-chut muy fuerte de Berchiche. Y en el 86, un nuevo desvío suyo de cabeza propició el 0-2 de Paredes.

El Athletic se manejó bien jugando en ventaja. Apenas dio opciones a un Betis que venía de jugar el miércoles y poco a poco se fue quedando sin burbujas. Unai Simón, de hecho, no tuvo que esmerarse en ninguna jugada hasta el pitido final. Lo que les faltó a los rojiblancos fue un poco más de chispa y de calidad en ataque para ampliar la renta antes del minuto 86 y luego no tener que pasar el susto que pasaron cuando encajaron ese gol en la parte final del interminable descuento -ocho minutos- que el árbitro se sacó de la manga. Sin embargo, no tuvieron su día los Williams ni tampoco Sancet, ni desde luego Maroan en el cuarto de hora que le dio su técnico. Visto esto por el lado optimista, lo cierto es que ganar al Betis en su casa sin que brille ninguna de tus estrellas no deja de ser algo de mucho mérito, pocas veces visto en el Athletic.