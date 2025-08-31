El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic no deja de competir a lo grande

Al equipo de Valverde le falta todavía juego, pero en La Cartuja, ante 65.000 espectadores, ganó al Betis demostrando de nuevo su personalidad

Jon Agiriano

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:52

El regreso a La Cartuja, el escenario inolvidable de la 25, deparó al Athletic otra alegría. Por supuesto, no del tamaño astronómico de la que ... se vivió hace 17 meses, pero muy apreciable en todo caso. Los rojiblancos han conseguido firmar un pleno de tres victorias, lo que en estos momentos todavía incipientes de la temporada, siempre tan llenos de dudas, habla muy bien de su nivel competitivo. Este domingo, tras dos partidos en San Mamés, necesitaban demostrarlo a domicilio y ante un rival directo como el Betis. Y lo hicieron con un trabajo muy firme, sobre todo en defensa. Los cuatro componentes de la retaguardia, de hecho, tuvieron un papel muy destacado y dos de ellos, Berchiche y Paredes, incluso participaron y marcaron los dos goles del equipo.

