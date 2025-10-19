La bermeana que anima los partidos del Athletic con su acordeón Edurne Mojas Larreategi, que vive desde hace treinta años en Torrevieja, anima a los hinchas rojiblancos con su instrumento de viento

Edurne Mojas Larreategi ante el estadio del Elche con otros miembros de la Peña Athletic de Torrevieja.

Javier Ortiz de Lazcano Domingo, 19 de octubre 2025, 12:51 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

Edurne Mojas Larreategi se arranca a tocar el himno del Athletic con su acordeón fuera del estadio Martínez Valero un par de horas antes del Elche-Athletic. Los hinchas de la peña rojiblanca de Torrevieja, de la que forma parte, se acercan y cantan emocionados. «Hemos venido más de 25 personas de nuestra peña», explica la de Bermeo.

Mojas es una habitual de los partidos del Athletic en el Mediterráneo. «Llevo treintaytantos años viviendo en Torrevieja y a todos los partidos del Athletic por la zona voy con el acordeón. Lo toco fuera del estadio y luego lo dejo en el coche», explica.

Se fue a Torrevieja porque «teníamos una carpintería allí, Aretza». Pero eso sí, mantiene su pasión por el Athletic y todo lo vizcaíno. «Hace poco (11 de octubre) hemos celebrado una misa el día de la Amatxu de Begoña, una misa bilingüe en euskera en Torrevieja», cuenta.

Su acordeón le acompaña a todos los sitios. «Los de la peña solemos ir a Santo Tomás a Bilbao y lo llevo para tocar», indica. «Lo que queremos es dar ambiente y animar al Athletic, al que llevamos en el corazón y al que vamos a ver en cuanto podemos», explica.

El duelo de Elche es un gran polo de atracción para los hinchas rojiblancos de Alicante, una provincia con muchos seguidores rojiblancos. Más de 500 estarán en el Martínez Valero.