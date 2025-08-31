Berenguer vuelve al punto de penalti que le colocó en la historia: «Se me pone la piel de gallina»
El atacante del Athletic recuerda con emoción la pena máxima que dio su Copa número 25 a los rojiblancos
Enviado especial. Sevilla
Domingo, 31 de agosto 2025, 18:41
Hace 512 días Álex Berenguer lanzó en el fondo Sur del Estadio de La Cartuja el penalti que le ha dado un sitio especial en ... la historia del Athletic. Aquella pena máxima en la tanda ante el Mallorca permitió al Athletic alzar su esperada Copa número 25.
El Athletic regresa este domingo a La Cartuja, un estadio en el que volverá a jugar porque será la casa del Betis mientras duren las obras en el Benito Villamarín.
Este estadio siempre traerá buenos recuerdos a los hinchas y jugadores del Athletic. Y desde luego que eso sucede con Berenguer, protagonista aquella noche. El navarro, delantero centro en el partido ante el Betis, se ha acercado al punto de penalti al poco de que el equipo rojiblanco llegara a La Cartuja.
«Todavía se me pone la piel de gallina», ha dicho en un vídeo colgado por el club en sus redes sociales. «Fue un día histórico para todos los athleticzales. Una alegría muy grande y esperamos que este año podamos hacer grandes cosas». La final de Copa vuelve a ser en La Cartuja. Su punto de penalti espera a Berenguer.
