Berenguer rompe su sequía con un golazo que premia el gran partido del Athletic

El navarro llevaba tres asistencias este campaña, pero no marcaba desde mayo

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:02

Álex Berenguer volvió a ser decisivo y San Mamés rugió de nuevo con él. El atacante rojiblanco estrenó por fin su cuenta goleadora esta temporada ... con un auténtico golazo que hizo justicia al mejor juego del Athletic. Su tanto llegó en el minuto 85 y desató la locura en el estadio rojiblanco.

