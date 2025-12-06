Berenguer rompe su sequía con un golazo que premia el gran partido del Athletic

Álex Berenguer volvió a ser decisivo y San Mamés rugió de nuevo con él. El atacante rojiblanco estrenó por fin su cuenta goleadora esta temporada ... con un auténtico golazo que hizo justicia al mejor juego del Athletic. Su tanto llegó en el minuto 85 y desató la locura en el estadio rojiblanco.

Lo celebró por todo lo alto. Había motivos. Es una diana muy importante para el equipo y para él. De hecho, pone fin a una sequía que se alargaba demasiado. Su última diana fue en mayo en Valencia.

La acción nació en las botas de Nico Williams, quien puso un centro raso hacia atrás. Berenguer, llegando desde segunda línea, se plantó en la semiluna del área y soltó un zurdazo seco e imparable que batió a Jan Oblak sin contemplaciones. Un disparo limpio, decisivo y de enorme valor.

Hasta hoy, Berenguer sumaba 17 partidos y 3 asistencias, pero sin ver puerta. Este gol no solo rompe su sequía, sino que además acaba con una racha histórica del Atlético de Simeone: es el primer encuentro de esta Liga en el que los colchoneros no logran adelantarse en el marcador.

Ernesto Valverde siempre ha defendido la importancia del navarro en el equipo. En teoría no es titular, pero campaña a campaña se convierte en una pieza clave en la ofensiva rojiblanca.