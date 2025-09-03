Berenguer, Galarreta y Lekue se ejercitan al margen en Lezama

Última sesión de trabajo antes del Athletic-Osasuna de mañana en Lasesarre, y con tres nombres propios: Álex Berenguer, Iñigo Ruiz de Galarreta e Iñigo ... Lekue se han entrenado al margen del grupo.

En el caso de Galarreta, su ausencia estaba prevista tras la lesión que le dejó fuera de la convocatoria frente al Betis y que fue confirmada por el parte médico emitido por el club. Más sorpresa ha supuesto la situación de Berenguer y Lekue, de los que no se había informado previamente.

Berenguer, que disputó los 90 minutos ante el Betis, podría estar realizando una simple sesión de recuperación o arrastrar alguna molestia leve, ya que no hay parte médico oficial. En cuanto a Lekue, su estado tampoco ha sido detallado.

El entrenamiento ha sido el último antes del enfrentamiento con Osasuna este jueves, 4 de septiembre, en Lasesarre (Barakaldo), donde se disputará la final de la EH Txapela, a partir de las 20:30 horas.