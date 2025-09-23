El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Beñat Prados, operado con éxito de su rodilla izquierda

El centrocampista navarro estará apartado de los terrenos de juego como mínimo seis meses

B. V.

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:05

Beñat Prados ha sido intervenido este martes de su lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La operación ha transcurrido sin ninguna incidencia y el jugador rojiblanco descansa en su habitación. Se espera que el futbolista reciba el alta médica hospitalaria este miércoles.

El centrocampista navarro se rompió el cruzado de su rodilla izquierda durante un entrenamiento a principios del mes de septiembre. En un primer momento se habló de una entorsis, un esguince. Sin embargo, la lesión fue más grave. Una dolencia que le tendrá apartado de los terrenos de juego como mínimo seis meses.

En el mejor de los casos, recibiría el alta a mediados de marzo, pero en cualquier caso no estaría en condiciones de competir al máximo nivel hasta abril.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  3. 3 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  4. 4

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  5. 5

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  6. 6

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  7. 7

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  8. 8

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Beñat Prados, operado con éxito de su rodilla izquierda

Beñat Prados, operado con éxito de su rodilla izquierda