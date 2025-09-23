Beñat Prados, operado con éxito de su rodilla izquierda El centrocampista navarro estará apartado de los terrenos de juego como mínimo seis meses

Beñat Prados ha sido intervenido este martes de su lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La operación ha transcurrido sin ninguna incidencia y el jugador rojiblanco descansa en su habitación. Se espera que el futbolista reciba el alta médica hospitalaria este miércoles.

El centrocampista navarro se rompió el cruzado de su rodilla izquierda durante un entrenamiento a principios del mes de septiembre. En un primer momento se habló de una entorsis, un esguince. Sin embargo, la lesión fue más grave. Una dolencia que le tendrá apartado de los terrenos de juego como mínimo seis meses.

En el mejor de los casos, recibiría el alta a mediados de marzo, pero en cualquier caso no estaría en condiciones de competir al máximo nivel hasta abril.