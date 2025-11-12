¿Barça-Athletic en el Camp Nou? Este jueves se conocerá dónde se disputará el partido El club rojiblanco informa que a sus socios que las entradas tendrán un coste de 30 euros

A. Mateos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

Faltan diez días para que se dispute el Barça-Athletic de la jornada 13 de LaLiga y, por fin, parece que el club catalán comunicará a los aficionados de ambas entidades donde se disputará el choque.

El club rojiblanco ha informado a sus socios que mañana jueves, día 13, procederá a informar del número de entradas disponibles para el encuentro. Es decir, la cantidad que envíe el Barça al Athletic variará en función de dónde se dispute el partido.

No obstante, los números serán muy similares a los de la temporada pasada, cuando el Barça envió 323 entradas al Athletic. Aquel partido se disputó en agosto en Montjuic, que tiene capacidad para acoger a 55.000 espectadores.

El regreso al Camp Nou sería siempre bajo el aforo máximo de 45.401 espectadores, lo que podría reducir este número de entradas aún más. La decisión estaría en manos del Barça.

Los azulgrana cuentan desde hace un mes con la licencia de primera ocupación de la fase 1A, que permitiría jugar con unos 26.000 espectadores en Tribuna y Gol Sur. Sin embargo, el club catalán pretende esperar hasta obtener la licencia 1B del Ayuntamiento de Barcelona para poder habilitar también el Lateral y elevar el aforo hasta los 45.401 aficionados. Con dos aforos similares, el Barça podría tomar la decisión de volver a su 'casa' para así ahorrarse los costes de alquiler de Montjuic.

De cumplirse los plazos, el choque ante el Athletic se convertiría en el primer partido oficial en el remodelado estadio blaugrana, lo que añadiría todavía más interés a un duelo ya de por sí especial para la afición bilbaína teniendo en cuenta la discordia ocasionada entre ambas aficiones por el 'caso Nico Williams' de los últimos dos veranos.